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18:26 (мск), источник: Индикатор

Альбатросы помогут вычислить морских браконьеров

Радиомаяки на альбатросах помогут найти суда браконьеров. Об этом сообщает Agence France Press.

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Источник: СС0/ArvidO

Суда, занимающиеся нелегальным отловом рыбы и других морских обитателей, обычно отключают автоматическую идентификационную систему, которая передает информацию о корабле, его габаритах, курсе и другие данные при помощи радиоволн. Из-за этого искать подобные суда в открытом море довольно сложно.

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Однако они по-прежнему используют маловысотную радиолокационную систему для того, чтобы избегать столкновений с другими кораблями в условиях плохой видимости, например, ночью.

В рамках исследования Ocean Sentinel («Океанический дозорный») французские исследователи собираются поместить на 150 альбатросов с островов Кергелен, Крозе и Амстердам в Индийском океане крошечные радиомаяки весом 70 граммов. Это оборудование будет автоматически регистрировать радарные сигналы, в том числе маломощные, от кораблей на расстоянии до пяти километров. Основная цель программы — изучить вымирающих птиц, их перемещения и поведение при поиске пищи.

Ученые отмечают, что 18 из 22 видов альбатросов находятся под угрозой. Одна из основных опасностей — это ярусный лов рыбы, из-за которого птицы путаются в снастях и тонут.

Основная часть исследовательской программы продлится с ноября по март, но ученые уже провели первые испытания у берегов ЮАР. «Половина обнаруженных в течение тестового периода судов шла с выключенной автоматической идентификационной системой», — говорит директор Центра биологических исследований Шизе Генри Ваймерскирх. Если судно будет пытаться избежать наблюдения, ученые планируют передавать информацию о нем специальным службам, которые будет решать, нужно ли перехватить корабль.

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