Альбатросы помогут вычислить морских браконьеров
Радиомаяки на альбатросах помогут найти суда браконьеров. Об этом сообщает Agence France Press.
Радиомаяки на альбатросах помогут найти суда браконьеров. Об этом сообщает Agence France Press.
Суда, занимающиеся нелегальным отловом рыбы и других морских обитателей, обычно отключают автоматическую идентификационную систему, которая передает информацию о корабле, его габаритах, курсе и другие данные при помощи радиоволн.
Однако они
В рамках исследования Ocean Sentinel («Океанический дозорный») французские исследователи собираются поместить на 150 альбатросов с островов Кергелен, Крозе и Амстердам в Индийском океане крошечные радиомаяки весом 70 граммов. Это оборудование будет автоматически регистрировать радарные сигналы, в том числе маломощные, от кораблей на расстоянии до пяти километров. Основная цель программы — изучить вымирающих птиц, их перемещения и поведение при поиске пищи.
Основная часть исследовательской программы продлится с ноября по март, но ученые уже провели первые испытания у берегов ЮАР. «Половина обнаруженных в течение тестового периода судов шла с выключенной автоматической идентификационной системой», — говорит директор Центра биологических исследований Шизе Генри Ваймерскирх. Если судно будет пытаться избежать наблюдения, ученые планируют передавать информацию о нем специальным службам, которые будет решать, нужно ли перехватить корабль.
Читайте также: Самые таинственные животные, которых признали вымершими