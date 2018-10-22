СКР заинтересовался пропажей героя публикации «Новой газеты» с упоминанием Пригожина

Как следует из данных базы «Розыск», уроженец Ленинграда Валерий Амельченко 1957 года рождения числится пропавшим без вести.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, материалы розыскного дела Амельченко переданы в петербургское управление СКР.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили, в свою очередь, «Интерфаксу» в пресс-службе петербургского управления СКР.
«Новая газета» в понедельник сообщила о безвестном исчезновении в Петербурге Валерия Амельченко, который, согласно публикации, якобы работал в структурах бизнесмена Пригожина.
Как следует из материала журналистского расследования, Амельченко занимался организацией заказных нападений и выполнял другие задачи в России, Сирии и на Украине по поручению кураторов из структур Пригожина, о чем рассказал журналисту «Новой газеты» Денису Короткову.
В начале октября Амельченко пропал без вести.