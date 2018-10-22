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18:55 (мск), источник: Интерфакс

СКР заинтересовался пропажей героя публикации «Новой газеты» с упоминанием Пригожина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Главное следственное управление СКР по Петербургу проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения местного жителя Валерия Амельченко. О его пропаже «Новая газета» сообщила в опубликованном расследовании с упоминанием бизнесмена Евгения Пригожина.

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Источник: Агентство «Москва»

Как следует из данных базы «Розыск», уроженец Ленинграда Валерий Амельченко 1957 года рождения числится пропавшим без вести.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, материалы розыскного дела Амельченко переданы в петербургское управление СКР.

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«По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили, в свою очередь, «Интерфаксу» в пресс-службе петербургского управления СКР.

«Новая газета» в понедельник сообщила о безвестном исчезновении в Петербурге Валерия Амельченко, который, согласно публикации, якобы работал в структурах бизнесмена Пригожина.

Как следует из материала журналистского расследования, Амельченко занимался организацией заказных нападений и выполнял другие задачи в России, Сирии и на Украине по поручению кураторов из структур Пригожина, о чем рассказал журналисту «Новой газеты» Денису Короткову.

В начале октября Амельченко пропал без вести.

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