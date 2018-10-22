Узбекистан — самое популярное новогоднее направление для россиян

Источник: Reuters

Самым популярным направлением на Новый год у россиян стал Узбекистан. Об этом сообщили в государственном комитете страны по развитию туризма со ссылкой на аналитиков сервиса путешествий Tutu.ru. На него приходится почти 9,5% всех проданных билетов, что вдвое больше, чем в прошлом году. Правда, есть мнение, что это не туристы, а гастарбайтеры едут домой.

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На втором месте по популярности — Германия: на перелеты в эту страну приходится почти 9% билетов. Третью строчку рейтинга занимает Чехия с 8%. Далее следуют Армения и Таиланд. При этом лидирует по вылетам в Европу Прага.

Аналитики сервиса путешествий проанализировали все купленные авиабилеты по раннему бронированию на даты путешествий с 15 декабря текущего года по 15 января следующего. Итоги прокомментировала специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Анастасия Москвина:

— Узбекистан в прошлом году у нас был на седьмой строчке, то есть в десятке, но даже не в тройке лидеров. Вообще среди стран Ближнего Зарубежья в этом году лидирует Армения (сейчас на четвертой позиции, а в прошлом году была на 15-й). Туда пассажиропоток увеличился в два раза. В Грузию примерно такое же количество путешественников, как и в прошлом году, планирует поехать. Спрос на Молдавию, наоборот, в два раза снизился, в этом году она на девятой строчке, а в прошлом году была на третьем месте.

С чем связано, почему именно Узбекистан, сами гадаем, то есть туда также есть возможность поехать на поезде, но вот почему-то путешественники стали бронировать билеты на самолет.

— Цены существенным образом не менялись?

— В Узбекистан примерно такая же цена, как в прошлом году. 2% — это небольшая разница. Около 23 тысяч стоит авиабилет «туда-обратно».

— А на поезда?

— От 12 тысяч рублей, по-моему, но ехать почти трое суток.

В то же время снизилась популярность Парижа, Лондона, Будапешта и Франкфурта на Майне, в этом году они не вошли в топ-10. Их заменили Рига, пассажиропоток в которую вырос почти втрое, а также Берлин, Барселона и Лиссабон. Как отмечают в Tutu.ru, на этих направлениях средний чек перелета снизился.