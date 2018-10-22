Планетологи нашли новый аргумент для существования жизни на Марсе

Источник: AP 2018

«В атмосфере Марса почти нет кислорода, и поэтому никто не считал, что на красной планете могут существовать среды, способные поддерживать аэробное дыхание. Наши расчеты показывают, что в водах в приповерхностных слоях почвы Марса такие условия могут существовать», — пишут Вудворд Фишер (Woodward Fischer) и его коллеги из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса.

Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном «рассоле».

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Недавно ученые открыли на Земле микробов, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, что заново заставило планетологов задуматься о том, может ли жизнь обитать в подобных водоемах на Марсе, и чего ей может не хватать для нормального существования.

Одним из таких препятствий, как отмечают Фишер и его коллеги, сегодня считается то, что на Марсе почти нет кислорода, необходимого для жизни всех многоклеточных живых существ, в том числе и растений, а также многих микробов и недавно открытых архей Marsarchaeota, потенциально способных жить на четвертой планете Солнечной системы.

Эти идеи, в свою очередь, были озвучены и теоретически оформлены еще до того, как MRO удалось открыть следы «соленых ручьев» на Марсе. Авторы статьи проверили, как много кислорода может содержаться в подобных «водоемах» и в других подземных запасах влаги в почве красной планеты.

Для этого они создали компьютерную модель «рассола», учитывавшую то, как он взаимодействует с кислородом и марсианским воздухом, и просчитали, как он будет вести себя при разных температурах и давлениях, а также разных концентрациях солей.

Как оказалось, эта вода будет содержать в себе достаточно большие количества кислорода в тех случаях, если ее запасы находятся близко к полюсам планеты и они содержат в себе относительно много перхлоратов магния и кальция.

Этих количеств кислорода — примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды — хватит не только для поддержания достаточно крупных колоний микробов, но и примитивных многоклеточных существ, таких как губки, с достаточно медленным метаболизмом.

Такие «зоны жизни», как показывают оценки ученых, покрывают примерно 6,5% от общей площади Марса, что заметно повышает шансы на существование жизни на его поверхности. Как полагают исследователи, следующим роботизированным миссиям НАСА и ЕКА, а также первым «марсонавтам» следует обратить первоочередное внимание на такие уголки красной планеты.