Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скворцова: все осколки бомбы оказались инфицированными
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Маленький фанат удивил Сергея Лазарева необычным подарком
«Это наркотик»: что говорят известные иностранцы о России
Как выглядит уютная квартира в старом квартале Парижа (фото)
Как выглядят самые опасные бандиты Латинской АмерикиИстория становления латиноамериканских банд во главе с всесильной Mara Salvatrucha
Глава Крыма сообщил о сообщниках керченского стрелка
В Польше сравнили цены американского СПГ и газа РФ
Ани Лорак не повернулась к Пелагее на шоу «Голос»
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ»
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с фанатами
Skate America фигуристы откатали успешно
Аниту Цой перевели в реанимацию
Путин жестко отреагировал на действия Украины
Звери в дороге: очень милые животные-пассажиры (фото)
Самые необычные коллекции автомобилей (фото)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Фоторепортажи
12Трагедия в колледже в Керчи
8Рим завалило льдом
19:16 (мск), источник: РИА Новости

Планетологи нашли новый аргумент для существования жизни на Марсе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вода в марсианских «пересоленных» ручьях может содержать в себе достаточно большие количества кислорода не только для выживания микробов, но и многоклеточных существ. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

Наверх
Источник: AP 2018

«В атмосфере Марса почти нет кислорода, и поэтому никто не считал, что на красной планете могут существовать среды, способные поддерживать аэробное дыхание. Наши расчеты показывают, что в водах в приповерхностных слоях почвы Марса такие условия могут существовать», — пишут Вудворд Фишер (Woodward Fischer) и его коллеги из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса.

Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном «рассоле».

Читайте также
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную

Недавно ученые открыли на Земле микробов, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, что заново заставило планетологов задуматься о том, может ли жизнь обитать в подобных водоемах на Марсе, и чего ей может не хватать для нормального существования.

Одним из таких препятствий, как отмечают Фишер и его коллеги, сегодня считается то, что на Марсе почти нет кислорода, необходимого для жизни всех многоклеточных живых существ, в том числе и растений, а также многих микробов и недавно открытых архей Marsarchaeota, потенциально способных жить на четвертой планете Солнечной системы.

Эти идеи, в свою очередь, были озвучены и теоретически оформлены еще до того, как MRO удалось открыть следы «соленых ручьев» на Марсе. Авторы статьи проверили, как много кислорода может содержаться в подобных «водоемах» и в других подземных запасах влаги в почве красной планеты.

Для этого они создали компьютерную модель «рассола», учитывавшую то, как он взаимодействует с кислородом и марсианским воздухом, и просчитали, как он будет вести себя при разных температурах и давлениях, а также разных концентрациях солей.

Как оказалось, эта вода будет содержать в себе достаточно большие количества кислорода в тех случаях, если ее запасы находятся близко к полюсам планеты и они содержат в себе относительно много перхлоратов магния и кальция.

Этих количеств кислорода — примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды — хватит не только для поддержания достаточно крупных колоний микробов, но и примитивных многоклеточных существ, таких как губки, с достаточно медленным метаболизмом.

Такие «зоны жизни», как показывают оценки ученых, покрывают примерно 6,5% от общей площади Марса, что заметно повышает шансы на существование жизни на его поверхности. Как полагают исследователи, следующим роботизированным миссиям НАСА и ЕКА, а также первым «марсонавтам» следует обратить первоочередное внимание на такие уголки красной планеты.

Справка
Представьте себя пришельцем. Что могут рассказать о людях «Вояджеры»: фото и музыка

В 1977 году НАСА запустило в космос два исследовательских аппарата «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый вышел в межзвездное пространство несколько лет назад, а второй покинет нашу Солнечную систему в ближайшие недели. Оба зонда несут идентичные футляры с позолоченными пластинками, где записаны фотографии, музыка и другая информация о Земле и человечестве. RTVI разобрался, что же могут узнать инопланетяне с дисков, записанных 40 лет назад.

 История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Отец сокурсника убийцы раскрыл, как к нему относились студенты в Керчи
Путин подписал указ об экономических санкциях против Украины
Болтон рассказал о возможной встрече Трампа и Путина
У незарегистрированных самозанятых предложили изымать весь доход
Найден мем, с помощью которого можно описать любые неудачи
Российские банки оказались хуже южноафриканских
Фетисов назвал виновных в поведении Кокорина и Мамаева
Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре
Спорт
РФС не получал от клубов обращений по Черчесову В РФС прокомментировали информацию о том, что главный тренер сборной России может по совместительству возглавить московский «Спартак»
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Lada, которой не должно быть, вышла на испытания На дорогах засветилась «таинственная» Lada Vesta SW, которая, по всей видимости, является спортивной версией универсала
Кино
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ» Телеканал с размахом отметил день рождения: на грандиозном гала-концерте выступили главные звезды отечественного шоу-бизнеса
Недвижимость
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Почему исторические города закрываются для туристов
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь