Men be like “im not like the others, im different”— ravii (@ravii97) 19 октября 2018 г.
Men
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? (2 Min. Walk)
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?the others
Найден мем, с помощью которого можно описать любые неудачи
И это выглядит и забавно, и трагично одновременно.
И это выглядит и забавно, и трагично одновременно.
Значок эмодзи, который изображает расстояние, внезапно перекочевал в Twitter и стал новым мемом, получившим название Distance meme (мем расстояния) или 2 min walk (спустя 2 минуты).
С его помощью пользователи Сети начали наглядно демонстрировать человеческие слабости и провалы: ты
Новый мем стал отличной иллюстрацией к абсолютно любой жизненной ситуации, будь то пустые мужские обещания или желание отказаться от фастфуда в пользу здорового питания.
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