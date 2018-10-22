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19:38 (мск), источник: Mail Новости

Найден мем, с помощью которого можно описать любые неудачи

И это выглядит и забавно, и трагично одновременно.

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Значок эмодзи, который изображает расстояние, внезапно перекочевал в Twitter и стал новым мемом, получившим название Distance meme (мем расстояния) или 2 min walk (спустя 2 минуты).

Мужчины такие: «Я не такой, как все остальные. Я другой». (спустя 2 минуты) Как остальные.
Мне нелегко заплакать. (спустя 2 минуты) Я плачу.
Я в двух минутах от места назначения. (спустя 2 минуты) Пришел не туда.

С его помощью пользователи Сети начали наглядно демонстрировать человеческие слабости и провалы: ты что-то себе обещаешь, но буквально спустя пару минут понимаешь, что все безнадежно.

Новый мем стал отличной иллюстрацией к абсолютно любой жизненной ситуации, будь то пустые мужские обещания или желание отказаться от фастфуда в пользу здорового питания.

Я учусь на своих ошибках и не сделаю их снова. (спустя 2 минуты) Я вернулась к старому.
Я (закрывая Twitter): я не буду открывать Twitter какое-то время (спустя 15 секунд после закрытия) Открываю Twitter.
Я ничего не чувствую. (спустя 2 минуты) Чувства.
Белые люди: «Я далек от расизма». (спустя 2 минуты) Расист.
Это последний раз, когда я ем вне дома. Теперь я буду питаться правильно. (спустя 2 минуты) Заказываю еду из фастфуда.

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