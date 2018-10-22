Найден мем, с помощью которого можно описать любые неудачи

Значок эмодзи, который изображает расстояние, внезапно перекочевал в Twitter и стал новым мемом, получившим название Distance meme (мем расстояния) или 2 min walk (спустя 2 минуты).

С его помощью пользователи Сети начали наглядно демонстрировать человеческие слабости и провалы: ты что-то себе обещаешь, но буквально спустя пару минут понимаешь, что все безнадежно.

Новый мем стал отличной иллюстрацией к абсолютно любой жизненной ситуации, будь то пустые мужские обещания или желание отказаться от фастфуда в пользу здорового питания.