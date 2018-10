«Бэйбочки». Чем заняты на досуге жены депутатов, футболистов и бизнесменов

Увлечение Ольги Родионовой уникальным не назовешь, сегодня среди жен состоятельных людей одни фотомодели. Однако Ольга не просто украшала обложки глянца — она была моделью в жанре ню. В 2008 году издательство Taschen выпустило альбом The Book of Olga с откровенными снимками Родионовой тиражом всего 1000 экземпляров. Купить его можно было только за границей за 350 евро. Неясно, пользовалось ли успехом сие творение, однако в России Ольге за него вручили премию за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная калоша». Модель молчать не стала и подала в суд на Ксению Собчак, которая нелестно высказалась о The Book of Olga во время церемонии награждения и, кстати, одержала победу. Вот только моральный ущерб женщины суд оценил не в 1 млн. рублей, как она требовала, а всего в 20 тысяч. Сегодня 44-летняя Ольга уже не участвует в эротических фотосессиях. Последние съемки для хорватского Playboy она сделала шесть лет назад.