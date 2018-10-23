Жители Минска пожаловались на соседа из-за живущего у него кабана

Отмечается, что жильцы многоэтажного дома написали коллективную жалобу на соседа в жилищно-эксплуатационные службы (ЖЭС), после чего к мужчине приехала милиция. Сотрудники обнаружили, что на балконе квартиры действительно проживает кабан.

Владелец питомца — 45-летний безработный мужчина — рассказал, что купил животное, потому что ему было скучно, так как он живет один. В ЖЭС составили акт для привлечения его к административной ответственности, и теперь владельцу кабана грозит штраф.