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06:21 (мск), источник: Известия

Жители Минска пожаловались на соседа из-за живущего у него кабана

Жители Минска пожаловались на своего соседа в связи с тем, что у него на балконе живет кабан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 22 октября.

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Отмечается, что жильцы многоэтажного дома написали коллективную жалобу на соседа в жилищно-эксплуатационные службы (ЖЭС), после чего к мужчине приехала милиция. Сотрудники обнаружили, что на балконе квартиры действительно проживает кабан.

Владелец питомца — 45-летний безработный мужчина — рассказал, что купил животное, потому что ему было скучно, так как он живет один. В ЖЭС составили акт для привлечения его к административной ответственности, и теперь владельцу кабана грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в Турине мужчина попал в больницу после того, как на него упал шестикилограммовый кот. Пострадавший потребовал от владелицы животного компенсации, дело будет рассматривать итальянский суд.

По улицам подмосковного поселка бродит кабан
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11 октября© Ньюстюб
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