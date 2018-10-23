Жители Минска пожаловались на соседа из-за живущего у него кабана
Жители Минска пожаловались на своего соседа в связи с тем, что у него на балконе живет кабан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 22 октября.
Жители Минска пожаловались на своего соседа в связи с тем, что у него на балконе живет кабан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 22 октября.
Отмечается, что жильцы многоэтажного дома написали коллективную жалобу на соседа в
Владелец питомца — 45-летний безработный мужчина — рассказал, что купил животное, потому что ему было скучно, так как он живет один. В ЖЭС составили акт для привлечения его к административной ответственности, и теперь владельцу кабана грозит штраф.
Ранее сообщалось, что в Турине мужчина попал в больницу после того, как на него упал шестикилограммовый кот. Пострадавший потребовал от владелицы животного компенсации, дело будет рассматривать итальянский суд.