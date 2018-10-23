Семья 14 лет ходила скорбеть не на ту могилу

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Ее бабушка, 82-летняя Марион Джарвис (Marion Jarvis) скончалась от рака в 2003 году. Квик и ее мать попросили похоронить родственницу в склепе вместе с ее бабушкой и дедушкой, погибших в 1930-х годах, на кладбище в городе Пенарт, Южный Уэльс. Их могила никак не была обозначена, но руководство кладбища заверило Квик, что они подняли старые планы, нашли склеп и похоронили покойную в нужном месте. Внучка и мать Джарвис установили надгробие с именами всех родственников и регулярно приносили к нему цветы.

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В декабре 2016 года Квик узнала, что у ее нерожденной дочери редкое генетическое заболевание, из-за которого велик шанс мертворождения или скорой смерти плода после родов. Она сделала аборт и пожелала похоронить останки ребенка вместе с бабушкой. Через неделю женщине позвонили из ритуального агентства и заявили, что ту похоронили в другом месте, через ряд от нужной могилы. Руководство компании и муниципалитет принесли британке извинения.

Только спустя несколько месяцев родственникам удалось исправить путаницу, перезахоронить покойную Джарвис и поместить в тот же склеп останки нерожденного ребенка. Семья не стала устраивать церемонию прощания, так как была «эмоционально истощена»: «Я не только горевала о потере дочери, но и столкнулась со всей этой путаницей. Мне было так стыдно перед бабушкой». Семье также пришлось заплатить за разрушение могильного камня для извлечения останков бабушки.