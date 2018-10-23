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10:29 (мск), источник: Моя Планета

На Дальнем Востоке отловили странного тигра

Видео туристов, возможно, спасло ему жизнь.

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На Дальнем Востоке отловили тигра, отличавшегося нестандартным поведением: животное несколько дней провело на песчаной косе в районе поселка Ясеневый на реке Бикин. Агрессии зверь не проявлял, людей не боялся, в тайгу не уходил.

Туристы сняли тигра на видео и проинформировали специалистов. Сотрудники охотнадзора по Приморскому и Хабаровскому краям сразу поняли, что с тигром что-то не так, подозревали огнестрельное ранение. В любом случае, оставлять его на мысе было опасно, в том числе, и для самого животного. Поэтому совместно со специалистами центра «Амурский Тигр» хищника отловили и перевезли в реабилитационный центр «Утес» Хабаровского края для обследования.

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«Тигр по какой-то причине не боится человека, возможно, он заболел, а внешних признаков проявления болезни мы пока не видим из-за того, что ещё не прошёл ее инкубационный период», — сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. В последнее время в тех местах было несколько случаев неадекватного поведения тигров. Возможно, существует очаг какого-то заболевания. Судьба хищника решится после тщательного обследования.

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