На Дальнем Востоке отловили странного тигра

На Дальнем Востоке отловили тигра, отличавшегося нестандартным поведением: животное несколько дней провело на песчаной косе в районе поселка Ясеневый на реке Бикин. Агрессии зверь не проявлял, людей не боялся, в тайгу не уходил.

Туристы сняли тигра на видео и проинформировали специалистов. Сотрудники охотнадзора по Приморскому и Хабаровскому краям сразу поняли, что с тигром что-то не так, подозревали огнестрельное ранение. В любом случае, оставлять его на мысе было опасно, в том числе, и для самого животного. Поэтому совместно со специалистами центра «Амурский Тигр» хищника отловили и перевезли в реабилитационный центр «Утес» Хабаровского края для обследования.

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