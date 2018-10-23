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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

На слежку за курсантами в интернете потратят полмиллиарда рублей

Министерство обороны России разместило на портале госзакупок тендер на слежку за интернет-активностью курсантов военных учебных заведений. На объявление обратило внимание агентство «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

На исполнение тендера «комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет» выделено 485 миллионов рублей. Часть суммы — 71,4 миллиона рублей — планируется потратить на расширение действующей лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor».

Программа выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. На сайте производителя также указано, что при помощи отслеживания интернет-активности — пользования соцсетями, переписки с друзьями, компьютерных игр — возможно следить за настроениями в коллективе и «выявлять нелояльных сотрудников».

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Ранее 24 октября сообщалось, что у классных руководителей московской школы № 2120 появилась новая обязанность — контролировать деятельность своих учеников в социальных сетях. В частности, отныне они должны изучать аккаунты школьников во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram.

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