На слежку за курсантами в интернете потратят полмиллиарда рублей
Министерство обороны России разместило на портале госзакупок тендер на слежку за
Министерство обороны России разместило на портале госзакупок тендер на слежку за
На исполнение тендера «комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет» выделено 485 миллионов рублей. Часть суммы — 71,4 миллиона рублей — планируется потратить на расширение действующей лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor».
Программа выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. На сайте производителя также указано, что при помощи отслеживания
Ранее 24 октября сообщалось, что у классных руководителей московской школы № 2120 появилась новая обязанность — контролировать деятельность своих учеников в социальных сетях. В частности, отныне они должны изучать аккаунты школьников во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook и Instagram.
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