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10:20 (мск), источник: Mail Новости

В Черном море нашли древнейший затонувший корабль

Исследования подтвердили, что ему больше 2400 лет.

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Древнегреческий корабль, найденный на дне Черного моря в конце 2017 года, официально признан самым старым неповрежденным судном в истории.

23-метровый корабль был обнаружен практически целым, с мачтами, рулем и гребными скамейками. По данным радиоуглеродного анализа, ему больше 2400 лет.

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Находка была сделана около «кладбища» кораблей в 80 км от побережья Болгарии. Ранее здесь нашли больше 60 других затонувших кораблей. Большинству из них около 1300 лет. Для исследования дна подводные археологи использовали телеуправляемые необитаемые подводные аппараты.

Корабль лежал в сероводородном слое Черного моря на глубине 2 км. В нем нет кислорода, поэтому судно сохранилось так хорошо. Скорее всего, оно затонуло во время шторма вместе с командой из 15−25 человек, чьи останки могут находиться на дне.

Ранее подводные археологи находили только фрагменты таких старых кораблей. Находка изменит представление ученых о древних мореплавателях, уверен исследователь Джон Адамс, возглавляющий проект. По словам команды Black Sea Maritime Archaeological Project, находка показывает, как далеко от берега могли плавать древнегреческие торговцы.

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