Сформирован список имен великих россиян для переименования аэропортов

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Первый этап конкурса завершен. Его итогом стало формирование списков имен — претендентов от каждого региона проекта.

«Я хотел бы поблагодарить регионы и наших коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах. Дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту — тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое. Решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным. Это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения», — прокомментировал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В ходе последующих этапов конкурса за некоторые великие имена развернется конкуренция между регионами. Среди них: Петр Первый, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев и другие.

Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса.