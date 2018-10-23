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12:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Сформирован список имен великих россиян для переименования аэропортов

До 28 октября 2018 года каждый житель регионов проведения общенационального конкурса «Великие имена России» может предложить свой вариант имени своему аэропорту. Эта опция доступна на сайте проекта — великиеимена.рф. На сегодняшний день уже более 400 великих соотечественников вошли в список кандидатов по итогом региональных общественных обсуждений.

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Источник: Reuters

Первый этап конкурса завершен. Его итогом стало формирование списков имен — претендентов от каждого региона проекта.

«Я хотел бы поблагодарить регионы и наших коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах. Дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту — тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое. Решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным. Это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения», — прокомментировал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

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В ходе последующих этапов конкурса за некоторые великие имена развернется конкуренция между регионами. Среди них: Петр Первый, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев и другие.

Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса.

Петром Первым кроме Санкт-Петербурга предлагают назвать аэропорты Воронежа, Екатеринбурга и Астрахани. За имя Чехова с московским Домодедово конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь — с каждым местом связаны различные периоды жизни писателя.

Читайте также: Внукову, Шереметьеву, Пулкову и другим аэропортам предложили дать дополнительные имена

«Великие имена России»: организаторы конкурса расширили список
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