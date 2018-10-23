Как живет самый густонаселенный остров мира
Мигинго — остров на африканском озере Виктория. Его площадь равна половине футбольного поля, а население не превышает 400 человек. Все жители этого крохотного клочка суши занимаются рыбной ловлей.
Мигинго — остров на африканском озере Виктория. Его площадь равна половине футбольного поля, а население не превышает 400 человек. Все жители этого крохотного клочка суши занимаются рыбной ловлей.
Крошечный скалистый остров Мигинго площадю меньше футбольного поля, расположен на озере Виктория — крупнейшем озере Африки и крупнейшим тропическом озере в мире.
Несмотря на маленький размер, остров является жильем и родиной для 400 человек, которые живут здесь в переполненных хижинах, построенных из гофрированного железа и дерева.
Стесненные условия и жуткая экономия пространства, но жители Мигинго гордятся тем, что у них на острове имеется пять баров, салон красоты, аптека, а также несколько отелей.
Местные жители занимаются промыслом нильского окуня.
Последние 20 лет Мигинго является предметом горячих территориальных споров между Угандой и соседствующей Кенией. Из-за этого конфликта ни одна из двух стран не может включить его в свой состав, что дает право считать Мигинго относительно автономной территорией.
Плата за такую автономию — деньги, которые остров одновременно платит в бюджеты Уганды и Кении.
Но даже при таких суровых налогах доходы местного населения в разы выше, чем у их сограждан на материке.
Первыми жителями острова были двое кенийских рыбаков, Далмас Тембо и Джордж Кибебе, которые утверждали, что обосновались на острове в 1991 году. В то время остров был покрыт травой и здесь обитало множество птиц и змей.
Позже к ним присоединились еще 60 членов их рыболовецкой артели, которые прибыли сюда после того, как узнали, что район богат на нильского окуня.
Впоследствии, другие рыбаки из Кении, Уганды и Танзании также поселились на острове, превратив его в процветающий центр торговли.