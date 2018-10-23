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11:32 (мск), источник: Mail Новости

Как живет самый густонаселенный остров мира

Мигинго — остров на африканском озере Виктория. Его площадь равна половине футбольного поля, а население не превышает 400 человек. Все жители этого крохотного клочка суши занимаются рыбной ловлей.

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AFP 2018
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Крошечный скалистый остров Мигинго площадю меньше футбольного поля, расположен на озере Виктория — крупнейшем озере Африки и крупнейшим тропическом озере в мире.

AFP 2018
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Несмотря на маленький размер, остров является жильем и родиной для 400 человек, которые живут здесь в переполненных хижинах, построенных из гофрированного железа и дерева.

AFP 2018
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Стесненные условия и жуткая экономия пространства, но жители Мигинго гордятся тем, что у них на острове имеется пять баров, салон красоты, аптека, а также несколько отелей.

AFP 2018
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Местные жители занимаются промыслом нильского окуня.

AFP 2018
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Последние 20 лет Мигинго является предметом горячих территориальных споров между Угандой и соседствующей Кенией. Из-за этого конфликта ни одна из двух стран не может включить его в свой состав, что дает право считать Мигинго относительно автономной территорией.

AFP 2018
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Плата за такую автономию — деньги, которые остров одновременно платит в бюджеты Уганды и Кении. 

AFP 2018
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Но даже при таких суровых налогах доходы местного населения в разы выше, чем у их сограждан на материке.

AFP 2018
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Первыми жителями острова были двое кенийских рыбаков, Далмас Тембо и Джордж Кибебе, которые утверждали, что обосновались на острове в 1991 году. В то время остров был покрыт травой и здесь обитало множество птиц и змей.

AFP 2018
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Позже к ним присоединились еще 60 членов их рыболовецкой артели, которые прибыли сюда после того, как узнали, что район богат на нильского окуня.

AFP 2018
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Впоследствии, другие рыбаки из Кении, Уганды и Танзании также поселились на острове, превратив его в процветающий центр торговли.

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