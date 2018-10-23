В Японии начали платить сотрудникам за здоровый сон
ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания CRAZY решила доплачивать своим сотрудникам за правильный режим сна, рассказала РИА Новости представитель
ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания CRAZY решила доплачивать своим сотрудникам за правильный режим сна, рассказала РИА Новости представитель
«Система такова, что компания платит сотруднику, если он будет спать более шести часов в день пять дней в неделю. Один балл равен одной иене. За пять дней продолжительного сна сотрудник получит 500 баллов, за шесть дней — 600 баллов или иен. А если более шести часов в день он будет спать в течение недели, то получит сразу 1000 баллов. Тем сотрудникам, которые в течение месяца продолжали придерживаться здоровой системы сна, выплачивается дополнительный бонус в размере 1000 иен. То есть, таким образом, за месяц можно дополнительно заработать 5 тысяч иен (около 50 долларов)», — сказала Гораи.
Компания CRAZY была образована в 2012 году и специализируется на организации свадеб. С самого начала охрана здоровья сотрудников стала таким же основополагающим принципом компании, как стремление к росту производительности, отметила представитель
«Первым шагом стало предоставление сотрудникам бесплатного ланча, приготовленного с учетом разработок по здоровому питанию. У нас есть команда сотрудников, нанятых специально для приготовления обедов. Эта команда занимается разработкой и приготовлением сбалансированного здорового питания. Мы исходим из необходимости баланса питания, отдыха и движения. Сейчас мы перешли ко второму этапу — поддержке отдыха сотрудников. В приоритетах нашей компании номер один занимает здоровье, номер два — взаимоотношения на рабочем месте, номер три — работа должна быть осмысленной, номер четыре — честная экономическая деятельность», — пояснила Гораи.
«Здоровье с самого начала было первым приоритетом нашей компании. Поддержка правильного режима сна — производные от этого. В будущем мы планируем пересчитывать баллы на деньги и выплачивать сотрудникам в качестве надбавки к зарплате. Пока же на баллы можно сделать покупки в нашем корпоративном кафе или в столовой, где помимо бесплатных обедов за наличные или баллы можно купить пирожные, легкую закуску или завтраки», — сообщила Горай.
Система работает за счет приложения на сотовом телефоне, объяснила представитель компании. Она фиксирует малейшие движения, таким образом, если человек лежит в постели, но не спит, это время не будет засчитано как сон. Приложение может также определить, насколько глубок сон. Все данные о сне отправляются в управляющий центр компании, где обсчитываются и переводятся в баллы.
Японские ученые из университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).