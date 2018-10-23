Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Переданные Сирии С-300 оказались необычными
Самый длинный в мире морской мост (видео)
Высокое давление предложили лечить у стоматолога
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Мать одного из убитых раскрыта главную цель керченского стрелка
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
Аксенов сообщил о сообщниках керченского стрелка
Педиатр разрешил не лечить насморк
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Вышла к зрителям обнаженная: новая выходка украинской ведущей
Танк убил каскадера на съемках с Безруковым - СМИ
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Центр Москвы оцеплен из-за угрозы взрыва - СМИ
На Украину доставлено 52 тысячи американских ракет
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
12Китай открыл самый длинный мост в мире
13:17 (мск), источник: РИА Новости

В Японии начали платить сотрудникам за здоровый сон

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японская компания CRAZY решила доплачивать своим сотрудникам за правильный режим сна, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы организации Мию Горай.

Наверх
Источник: Matheus Vinicius/CC0

«Система такова, что компания платит сотруднику, если он будет спать более шести часов в день пять дней в неделю. Один балл равен одной иене. За пять дней продолжительного сна сотрудник получит 500 баллов, за шесть дней — 600 баллов или иен. А если более шести часов в день он будет спать в течение недели, то получит сразу 1000 баллов. Тем сотрудникам, которые в течение месяца продолжали придерживаться здоровой системы сна, выплачивается дополнительный бонус в размере 1000 иен. То есть, таким образом, за месяц можно дополнительно заработать 5 тысяч иен (около 50 долларов)», — сказала Гораи.

Новость
Луна действительно может влиять на настроение психически больных

Компания CRAZY была образована в 2012 году и специализируется на организации свадеб. С самого начала охрана здоровья сотрудников стала таким же основополагающим принципом компании, как стремление к росту производительности, отметила представитель пресс-службы.

«Первым шагом стало предоставление сотрудникам бесплатного ланча, приготовленного с учетом разработок по здоровому питанию. У нас есть команда сотрудников, нанятых специально для приготовления обедов. Эта команда занимается разработкой и приготовлением сбалансированного здорового питания. Мы исходим из необходимости баланса питания, отдыха и движения. Сейчас мы перешли ко второму этапу — поддержке отдыха сотрудников. В приоритетах нашей компании номер один занимает здоровье, номер два — взаимоотношения на рабочем месте, номер три — работа должна быть осмысленной, номер четыре — честная экономическая деятельность», — пояснила Гораи.

Сейчас за полученные от правильного сна баллы можно сделать покупки в корпоративном кафе и столовой компании, отметила собеседница агентства.

«Здоровье с самого начала было первым приоритетом нашей компании. Поддержка правильного режима сна — производные от этого. В будущем мы планируем пересчитывать баллы на деньги и выплачивать сотрудникам в качестве надбавки к зарплате. Пока же на баллы можно сделать покупки в нашем корпоративном кафе или в столовой, где помимо бесплатных обедов за наличные или баллы можно купить пирожные, легкую закуску или завтраки», — сообщила Горай.

Новость
Ученые рассказали, чем опасна потеря 6 часов сна

Система работает за счет приложения на сотовом телефоне, объяснила представитель компании. Она фиксирует малейшие движения, таким образом, если человек лежит в постели, но не спит, это время не будет засчитано как сон. Приложение может также определить, насколько глубок сон. Все данные о сне отправляются в управляющий центр компании, где обсчитываются и переводятся в баллы.

Японские ученые из университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).

 История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России
Лондон не смог доказать вмешательство РФ в дела Великобритании
На Дальнем Востоке отловили странного тигра
Россияне оценили уровень приемлемого дохода на пенсии
Как живет самый густонаселенный остров мира
Макгрегор назвал свои ошибки в проигранном бою с Нурмагомедовым
Росстат назвал самый дешевеющий продукт
Начался второй этап конкурса «Великие имена России»
Спорт
Без Акинфеева: Как ЦСКА сдержит натиск римлян Московский ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», а в параллельной встрече мадридский «Реал» постарается догнать армейцев в турнирной таблице группы G
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Двойной дым: почему дизель это очень круто Дизель — для экономных? Прочь стереотипы! На солярке можно знатно повеселиться — нужно лишь немножко доработать мотор
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Почему исторические города закрываются для туристов
Дети
16-летний сын Наташи Королевой дебютировал на сцене Хотя идти по стопам родителей Архип не собирался
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь