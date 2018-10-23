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12:53 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск сообщил о временной блокировке его аккаунта в Twitter

Бизнесмен заявил, что сервис таким образом отреагировал на попытку хакеров взломать его учетную запись.

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Источник: AP 2018

ТАСС, 23 октября. Американский бизнесмен Илон Маск сообщил во вторник, что социальная сеть Twitter временно заблокировала его учетную запись, решив, что она подверглась хакерской атаке. Об этом Маск сообщил во вторник на своей странице в Twitter, которая уже разблокирована.

«Twitter подумал, что я подвергся хакерской атаке и заблокировал мой аккаунт, хахаха», — написал Маск, дав понять, что он не считает серьезным опасения по поводу возможного взлома хакерами его учетной записи. Он также не назвал конкретную причину, заставившую администрацию сети Twitter предположить возможность кибератаки против его страницы, а также период, в течении которого она была заблокирована.

В последних по времени записях в своем аккаунте Маск рассказывал о своей любви к японским мульфильмам — аниме и спрашивал у посетителей его страницы, хотят ли они купить криптовалюту биткойн.

Запись в Twitter стоила Маску миллионов

Записи Маска в соцетях привлекают внимание финансовых регуляторов, поскольку его высказывания могут оказать влияние на поведение инвесторов и вызвать колебания курсов акций.

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В августе Маск, который владеет 20% акций производителя электрических автомобилей Tesla, написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций этой компании из расчета $420 за акцию и о наличии у него достаточных средств на это, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla более чем на 6%.

После объявления Маска о планах выкупа акций Tesla Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также комиссия проверяла, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.

Позже комиссия подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением. В конце сентября счете бизнесмен и регулятор достигли внесудебного соглашения. По его условиям, Маск выплатит $20 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам. В середине октября соглашение было одобрено судом.

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