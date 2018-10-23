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13:09 (мск), источник: Индикатор

Часть свитков Мертвого моря назвали фальшивкой

Представители американского Музея Библии в Вашингтоне заявили, что пять хранящихся в их коллекции свитков Мертвого моря, также называемых Кумранскими рукописями, — подделка. Об этом сообщается на официальном сайте музея. Многие ученые считают, что эти рукописи древнее Ветхого Завета.

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Источник: Reuters

Кумранские рукописи начали находить в 1947 году в пещерах у берега Мертвого моря на территории вновь образованного государства Израиль. Всего известно более 900 свитков, некоторые из которых содержат древнейшие известные тексты священной для иудеев книги — Танаха, которая стала основой Ветхого Завета христианской Библии и во многом соответствует ему. Также они содержат апокрифы — жизнеописания деятелей церковной истории — и тексты кумранской общины. Их возраст историки оценивают примерно в 2300 лет. Большинство из свитков хранится в иерусалимском Храме книги.

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В новом сообщении американского Музея Библии в Вашингтоне говорится, что характеристики минимум 5 из 16 хранящихся в нем фрагментов не говорят об их древнем происхождении. Остальные 11 свитков также могут оказаться фальшивками, их отдали на независимую экспертизу. «Несмотря на то, что мы надеялись, что тесты покажут разные результаты, это хороший повод просветить общественность о том, насколько важно подтвердить подлинность редких библейских артефактов», — сообщил ведущий куратор Музея Джеффри Клоха.

Исследование проводилось в Федеральном институте исследований и испытаний материалов в Германии методами трехмерной микроскопии, сканирующего рентгенофлуоресцентного анализа и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Результаты подтвердили высказанные ранее об этих 16 свитках опасения: «качество написания текстов и его техника, а также физический состав и текущее состояние материала рукописей» вызвали серьезные подозрения.

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