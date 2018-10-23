Часть свитков Мертвого моря назвали фальшивкой

Источник: Reuters

Кумранские рукописи начали находить в 1947 году в пещерах у берега Мертвого моря на территории вновь образованного государства Израиль. Всего известно более 900 свитков, некоторые из которых содержат древнейшие известные тексты священной для иудеев книги — Танаха, которая стала основой Ветхого Завета христианской Библии и во многом соответствует ему. Также они содержат апокрифы — жизнеописания деятелей церковной истории — и тексты кумранской общины. Их возраст историки оценивают примерно в 2300 лет. Большинство из свитков хранится в иерусалимском Храме книги.

В новом сообщении американского Музея Библии в Вашингтоне говорится, что характеристики минимум 5 из 16 хранящихся в нем фрагментов не говорят об их древнем происхождении. Остальные 11 свитков также могут оказаться фальшивками, их отдали на независимую экспертизу. «Несмотря на то, что мы надеялись, что тесты покажут разные результаты, это хороший повод просветить общественность о том, насколько важно подтвердить подлинность редких библейских артефактов», — сообщил ведущий куратор Музея Джеффри Клоха.