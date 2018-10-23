Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скворцова: все осколки бомбы оказались инфицированными
Самый длинный в мире морской мост (видео)
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Мать погибшего в Керчи студента назвала истинную цель убийцы
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Жизнь семьи ошибочно названного убийцей подростка в Керчи
В Польше сравнили цены американского СПГ и газа РФ
Педиатр разрешил не лечить насморк
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Вышла к зрителям обнаженная: новая выходка украинской ведущей
Танк убил каскадера на съемках с Безруковым - СМИ
СМИ: пассажирский самолет обстрелян в Хабаровске
Сотням тысяч россиян грозит банкротство
16-летней жертве керченского стрелка не хотят платить - причина
14-летний сын Белохвостиковой выпал из окна - СМИ
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки (фото)
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
14:31 (мск), источник: N + 1

Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины

Американские ученые выяснили, что собаки различают слова и псевдослова, причем активность мозга собак при обработке лексики противоположна активности мозга человека: височно-теменные доли собак показывают большую активность, когда животные слышат псевдослова, в то время как человеческие участки больше активны при обработке нормальной лексики.

Наверх
Источник: Frontiers in Neuroscience 2018

Для этого исследователи провели фМРТ-эксперимент с участием 12 собак, которые в течение полугода учились показывать на предмет, слыша его название. Статья опубликована во Frontiers in Neuroscience.

Новость
Эксперты выяснили, сколько стоит завести собаку

На самом базовом уровне способность к усвоению и производству языка выражается в умении отличать слова от псевдослов — набора минимальных различительных смысловых единиц, которые составляют «слова», фонетически и морфологически похожие на те, что есть в языке, но не имеющие при этом никакой семантики. Именно поэтому псевдослова часто используются в исследованиях восприятия языка: они позволяют разграничить языковую оболочку и лексическое наполнение слова, облегчая изучение последнего.

Собаки умеют понимать простые голосовые команды, из чего можно вынести предположение, что у них есть и способность к восприятию человеческого языка. Соответственно, они должны и уметь отличать слова от псевдослов, а эта способность должна отражаться на активности мозга в теменной и височных долях — точно так же, как у людей. Проверить эту способность решили психологи под руководством Эшли Причард (Ashley Prichard) из Университета Эмори.

В их эксперименте приняли участие 12 собак, хозяева которых в течение нескольких месяцев до начала исследования учили их распознавать две игрушки по названиям: каждая собака училась указывать на определенную игрушку из двух после того, как ей ее назовут. Эксперимент проходил с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии: все животные до начала эксперимента уже принимали участие в исследованиях в сканере.

Стоит так же отметить, что в основном эксперименте приняли участие только 11 собак: у мастифа Зулы было меньше опыта в фМРТ-исследованиях, и сканера она испугалась, хоть и с успехом прошла все тесты на распознавание.

Исследования собаками в МРТ проводят довольно часто: к примеру, два года назад ученым удалось выяснить, что они умеют различать смысл слова и интонацию, с которой оно сказано. А вот активность мозга других животных с помощью фМРТ изучают реже и эти эксперименты порой выглядят непривычно — например, в мае этого года ученые положили в сканер пять крокодилов и включили им Баха.

Елизавета Ивтушок

 Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины
Самка азиатского слона оказалась хорошим счетоводом
Песков: санкции против Украины не затронут украинский народ
Киберкомандование США начало первую операцию против России
В Сети появился новый вариант мема про неверного парня
На Дальнем Востоке отловили странного тигра
Макгрегор назвал свои ошибки в проигранном бою с Нурмагомедовым
Чем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Начался второй этап конкурса «Великие имена России»
Спорт
Без Акинфеева: Как ЦСКА сдержит натиск римлян Московский ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», а в параллельной встрече мадридский «Реал» постарается догнать армейцев в турнирной таблице группы G
Hi-Tech
В WhatsApp появилась долгожданная функция Речь идет о поддержке Touch ID и Face ID.
Авто
Двойной дым: почему дизель это очень круто Дизель — для экономных? Прочь стереотипы! На солярке можно знатно повеселиться — нужно лишь немножко доработать мотор
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей
Дети
Внучка Любови Полищук стала ее копией В сети решили, что 8-летняя Варя растет очень похожей на свою бабушку 
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь