Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины

Источник: Frontiers in Neuroscience 2018

Для этого исследователи провели фМРТ-эксперимент с участием 12 собак, которые в течение полугода учились показывать на предмет, слыша его название. Статья опубликована во Frontiers in Neuroscience.

На самом базовом уровне способность к усвоению и производству языка выражается в умении отличать слова от псевдослов — набора минимальных различительных смысловых единиц, которые составляют «слова», фонетически и морфологически похожие на те, что есть в языке, но не имеющие при этом никакой семантики. Именно поэтому псевдослова часто используются в исследованиях восприятия языка: они позволяют разграничить языковую оболочку и лексическое наполнение слова, облегчая изучение последнего.

Собаки умеют понимать простые голосовые команды, из чего можно вынести предположение, что у них есть и способность к восприятию человеческого языка. Соответственно, они должны и уметь отличать слова от псевдослов, а эта способность должна отражаться на активности мозга в теменной и височных долях — точно так же, как у людей. Проверить эту способность решили психологи под руководством Эшли Причард (Ashley Prichard) из Университета Эмори.

В их эксперименте приняли участие 12 собак, хозяева которых в течение нескольких месяцев до начала исследования учили их распознавать две игрушки по названиям: каждая собака училась указывать на определенную игрушку из двух после того, как ей ее назовут. Эксперимент проходил с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии: все животные до начала эксперимента уже принимали участие в исследованиях в сканере.

Стоит так же отметить, что в основном эксперименте приняли участие только 11 собак: у мастифа Зулы было меньше опыта в фМРТ-исследованиях, и сканера она испугалась, хоть и с успехом прошла все тесты на распознавание.

Исследования собаками в МРТ проводят довольно часто: к примеру, два года назад ученым удалось выяснить, что они умеют различать смысл слова и интонацию, с которой оно сказано. А вот активность мозга других животных с помощью фМРТ изучают реже и эти эксперименты порой выглядят непривычно — например, в мае этого года ученые положили в сканер пять крокодилов и включили им Баха.