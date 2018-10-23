Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины
Американские ученые выяснили, что собаки различают слова и псевдослова, причем активность мозга собак при обработке лексики противоположна активности мозга человека:
Американские ученые выяснили, что собаки различают слова и псевдослова, причем активность мозга собак при обработке лексики противоположна активности мозга человека:
Для этого исследователи провели
На самом базовом уровне способность к усвоению и производству языка выражается в умении отличать слова от псевдослов — набора минимальных различительных смысловых единиц, которые составляют «слова», фонетически и морфологически похожие на те, что есть в языке, но не имеющие при этом никакой семантики. Именно поэтому псевдослова часто используются в исследованиях восприятия языка: они позволяют разграничить языковую оболочку и лексическое наполнение слова, облегчая изучение последнего.
Собаки умеют понимать простые голосовые команды, из чего можно вынести предположение, что у них есть и способность к восприятию человеческого языка. Соответственно, они должны и уметь отличать слова от псевдослов, а эта способность должна отражаться на активности мозга в теменной и височных долях — точно так же, как у людей. Проверить эту способность решили психологи под руководством Эшли Причард (Ashley Prichard) из Университета Эмори.
Стоит так же отметить, что в основном эксперименте приняли участие только 11 собак: у мастифа Зулы было меньше опыта в
Исследования собаками в МРТ проводят довольно часто: к примеру, два года назад ученым удалось выяснить, что они умеют различать смысл слова и интонацию, с которой оно сказано. А вот активность мозга других животных с помощью фМРТ изучают реже и эти эксперименты порой выглядят непривычно — например, в мае этого года ученые положили в сканер пять крокодилов и включили им Баха.
Елизавета Ивтушок