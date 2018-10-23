В Сети появился новый вариант мема про неверного парня

Пользователь Reddit под ником Minarosli хотела сделать милый снимок своих собак, но в итоге невольно повторила один из самых популярных мемов 2018 года Distracted boyfriend (в русском варианте известен как «Неверный парень»).
Собаки на фото выглядят точь-в-точь как герои популярного мема. Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на то, что собака на фото — голубоглазая, как и «неверный парень». А на маленькой собачке, на которую засматривается пес, надет красный ошейник, по цвету напоминающий платье девушки на оригинальной картинке.
Отметим, что это уже не первый раз, когда пользователи Сети находят картинки, похожие на мем Distracted boyfriend. Подобными «неверными парнями» оказались герой Чарли Чаплина, а также случайно попавший на фото парень, засмотревшийся на африканскую туристку в Венеции.