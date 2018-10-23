В Сети появился новый вариант мема про неверного парня

Пользователь Reddit под ником Minarosli хотела сделать милый снимок своих собак, но в итоге невольно повторила один из самых популярных мемов 2018 года Distracted boyfriend (в русском варианте известен как «Неверный парень»).

Собаки на фото выглядят точь-в-точь как герои популярного мема. Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на то, что собака на фото — голубоглазая, как и «неверный парень». А на маленькой собачке, на которую засматривается пес, надет красный ошейник, по цвету напоминающий платье девушки на оригинальной картинке.