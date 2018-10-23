РПЦ заявила о нежелании подчиняться решениям Константинополя

«Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — заявил господин Якимчук.

Представитель РПЦ назвал поведение патриарха Варфоломея «неправославным католическим». «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — сказал Игорь Якимчук.

Напомним, ранее Константинополь решил предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. В ответ на это Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.