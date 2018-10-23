РПЦ заявила о нежелании подчиняться решениям Константинополя

«Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет», — заявил господин Якимчук.
Представитель РПЦ назвал поведение патриарха Варфоломея «неправославным католическим». «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — сказал Игорь Якимчук.
Напомним, ранее Константинополь решил предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. В ответ на это Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Вчера, 22 октября, патриарх Варфоломей заявил, что Константинополь решает украинскую церковную проблему «на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы», обязательные для всех православных. «Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — сказал он.