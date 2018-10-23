Биологи выяснили, почему все вредители до сих пор не вымерли
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Все растения Земли не стали смертельно ядовитыми для вредителей
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Все растения Земли не стали смертельно ядовитыми для вредителей
«Мы впервые показали, что огромные “вложения” в оборону всегда уменьшают то количество ресурсов, которое флора могла бы использовать для роста и размножения. Мутантные растения действительно были неуязвимы для атак насекомых и грибков, но они росли крайне медленно, что было заметно даже любому случайному прохожему», — рассказывает Цянь Го (Qiang Guo) из университета штата Мичиган в
«Война» между растениями и травоядными животными, как рассказывают ученые, давно стала одним из самых продолжительных конфликтов в истории Земли. Она продолжается уже свыше 350 миллионов лет.
За это время растения выработали бесчисленное множество токсинов и научились «засеивать» свои клетки несъедобными частицами кремния для того, чтобы защитить себя от посягательств животных, а последние — выработали ферменты, нейтрализующие эти яды и обезвреживающие наночастицы.
Го и его коллеги нашли возможную причину перехода этого конфликта в фазу «окопной войны», наблюдая за жизнью трансгенных саженцев арабидопсиса (Arabidopsis thaliana), дальнего родича капусты, у которых были повреждены гены из семейства JAZ, управляющие работой «иммунной системы» растений.
Эти гены, как отмечает генетик, помогают нормальным растениям временно «отключать» защитные реакции в те времена, когда их жизни ничто не угрожает. Как только гусеницы, коровы или другие «вредители» начинают атаковать растение, оно подавляет работу JAZ и начинает вырабатывать токсины и летучие сигналы, предупреждающие соседей о новой опасности.
Ученых давно интересует то, управляют ли гены JAZ и ростом растений. С одной стороны, возможно, что они отдают явный приоритет «обороне» или «экономике» в разных ситуациях, активно перенаправляя ресурсы и нарушая работу фотосинтеза при появлении угрозы их жизни. С другой стороны, их активность может влиять на набор биомассы и размножение опосредованным образом,
Повреждая разные комбинации этих генов, Го и его команда пытались понять, какая из этих теорий ближе к истине, и что мешает растениям создать «идеальную» защиту от
Как показали эти эксперименты, уничтожение большей части JAZ приводит к тому, что растение навсегда переключается на «боевой» режим, но при этом резко снижает скорость роста и темпы размножения. Получив подобные результаты, ученые проверили, что произойдет, если «подкормить» растение сладкой водой.
Это, в свою очередь, объясняет то, почему растения до сих пор не победили вредителей. При недостатке пищи и ресурсов им выгоднее не защищаться от нахлебников, а «игнорировать» их и направлять максимальное количество ресурсов на размножение и рост. Это помогает им не отстать от других представителей флоры при захвате новых ареалов обитания и в дальнейшей эволюции, заключают ученые.