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16:56 (мск), источник: Mail Новости

Не слон и не кит: какое животное сильнее всех

Оно крошечного размера.

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Самое сильное существо на планете Земля — не слон, не носорог и даже не кит. Вопреки ожиданиям, это миниатюрное создание размером от 1 до 3 мм, известное как копепод.

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Веслоногое ракообразное — представитель зоопланктона, живущий в океане. Датские ученые установили, что он в 15−30 раз сильнее любого биологического вида на планете и способен перемещаться за одну секунду на расстояние, превышающее длину его тела в 500 раз.

Невероятно сильные мышцы обеспечивают работу сразу двух систем передвижения копепода. Одна нужна для плавания, а вторая — для прыжков, когда нужно сбежать от опасности.

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Копеподы питаются ночью в верхних слоях воды, а днем уходят на глубину. Большинство групп копеподов паразитируют на других животных, от полипов до рыбы.

Копеподы очень важны для экосистем и всей биосферы. Они потребляют избыточную углекислоту в поверхностных водах океана и служат пищей для многих других водных животных, от гребневиков до усатых китов.

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