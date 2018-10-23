Не слон и не кит: какое животное сильнее всех
Оно крошечного размера.
Оно крошечного размера.
Самое сильное существо на планете Земля — не слон, не носорог и даже не кит. Вопреки ожиданиям, это миниатюрное создание размером от 1 до 3 мм, известное как копепод.
Веслоногое ракообразное — представитель зоопланктона, живущий в океане. Датские ученые установили, что он в 15−30 раз сильнее любого биологического вида на планете и способен перемещаться за одну секунду на расстояние, превышающее длину его тела в 500 раз.
Невероятно сильные мышцы обеспечивают работу сразу двух систем передвижения копепода. Одна нужна для плавания, а вторая — для прыжков, когда нужно сбежать от опасности.
Копеподы питаются ночью в верхних слоях воды, а днем уходят на глубину. Большинство групп копеподов паразитируют на других животных, от полипов до рыбы.
Копеподы очень важны для экосистем и всей биосферы. Они потребляют избыточную углекислоту в поверхностных водах океана и служат пищей для многих других водных животных, от гребневиков до усатых китов.
Читайте также: