Глава YouTube: «запрет на мемы» лишит миллионы людей средств к существованию

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Против этой директивы выступила глава YouTube Сьюзен Войжицки, которая считает, что новое европейское законодательство негативно отразится на будущем всего интернета.

Ради интернета

Летом 2018 года Европейский парламент одобрил законопроект, который представляет собой реформу системы защиты авторских прав в Евросоюзе. Одна из его статей под номером 13 запрещает использование изображений знаменитостей, видео из фильмов и ТВ-шоу и другого контента без разрешения правообладателя.

Этот документ вызывает опасения у многих крупных технологических компаний, например, глобальных социальных сетей, так как подразумевает под собой отказ от интернет-мемов — вирусных единиц медиаконтента, в основе которых зачастую лежит картинка или видеофрагмент.

Если законопроект будет принят в финальном чтении в январе будущего года, то владельцев соцсетей и хостингов заставят мониторить всю публикуемую пользователями информацию и удалять посты, в которых нарушаются авторские права.

К числу людей, высказавшихся против принятия Статьи 13, присоединилась и генеральный директор YouTube Сьюзен Войжицки. В своем письме, в котором отражены приоритеты компании на ближайших год, она обратилась к блогерам, которые публикуют свои ролики на популярном видеохостинге.

По словам Войжицки, за последний год количество YouTube-каналов с аудиторией свыше 1 млн подписчиков возросло на 75%

Тем не менее, эта растущая креативная экономическая система под угрозой, так как Статья 13, поддерживаемая Европарламентом, может существенно повлиять на интернет, который мы наблюдаем сегодня. Сьюзен Войжицки генеральный директор YouTube

Войжицки подчеркивает, что новое законодательство может лишить миллионы авторов средств к существованию, а также права на свободу слова и самовыражения.

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«Если Статья 13 вступит в силу в нынешнем виде, то она уничтожит сотни тысяч рабочих мест… Этот документ может вынудить платформы, такие как YouTube, публиковать контент, принадлежащий лишь небольшому количеству крупных компаний», — заявляет генеральный директор.

«Мы не можем поддержать Статью 13, которая обяжет интернет-платформы включить инструмент для мониторинга и цензуры в свои алгоритмы. Ради будущего всего интернета мы призываем отказаться от этого законопроекта», — заключила Сьюзен Войжицки.

Разумеется, забота о своей аудитории является одним из ключевых приоритетов YouTube, но не стоит забывать о том, что новая директива Европейского союза сильно отразится на компании и в финансовом плане, так как ей придется вложить больше средств в систему отслеживания запрещенного контента. Более того, на текущий момент не существует такой технологии, которая позволила бы находить публикации, защищенные авторским правом, что приведет к большому количеству ошибок и неправильных блокировок.

Кроме того, нарушение европейского законодательства грозит многомиллионными штрафами, которые могут оказаться существенными даже для YouTube.

Не стоит забывать и о том, что Google, владеющая видеохостингом YouTube, за последние два года уже была дважды оштрафована Европейской комиссией на рекордные суммы. В июне 2017 года компанию обвинили в продвижении собственного сервиса с покупками, что стоило Google €2,4 млрд. Спустя год IT-гигант получил штраф в €4,3 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель юридического отдела REG.RU Павел Патрикеев, новые поправки — это продолжение курса гармонизации определенных аспектов авторских прав в информационном обществе, взятого Европейским парламентом еще в начале 2000-х годов.

«Сейчас в директиву вносятся последние правки и, хотя и присутствуют определенные замечания насчет несоответствия предложенных норм Хартии ЕС по правам человека, практически не остается сомнений, что она будет принята в начале 2019 года. А это значит, что после ее окончательного одобрения государства-члены будут обязаны принять национальные законы, детализирующие порядок взаимодействия между операторами площадок и правообладателями», — заявил Патрикеев.

По словам эксперта, пока еще рано говорить о возможных последствиях для пользователей, однако разумно предполагать, что создатели контента могут столкнуться с теми или иными трудностями при размещении своих произведений на площадках вроде YouTube.

Популярность не принесла богатства

Как и у каждой инициативы, у Статьи 13 есть защитники, которые признают важность нового закона, так как он поможет авторам получить вознаграждение за создание своего контента. Крупные игроки на рынке, такие как Google и Facebook, получают огромные деньги за рекламу, в том числе с использованием мемов, в то время как многие создатели вирусных картинок не получают ничего.

Одним из таких случаев стало распространение мема, получившего название «Неверный парень». На снимке, сделанном испанским фотографом Антонио Гиллемом, изображен молодой человек, идущий под руку со своей девушкой и одновременно засматривающийся на случайную прохожую.

Гиллем планировал заработать на этой фотографии и загрузил ее в стоковый сервис. Она не пользовалась особой популярностью, но когда в 2017 году картинка превратилась в мем, оригинал снимка оказался в свободном доступе в интернете.

Теперь нет смысла покупать его в фотобанке, и миллионы пользователей используют кадр правообладателя без разрешения.