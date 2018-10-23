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18:05 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит замок, высеченный в скале посреди пустыни (фото)

Это самая крупная усыпальница на территории Набатейского царства.

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В пустыне Саудовской Аравии находятся руины древнего набатейского города Мадаин Салих, который был основан еще в 1 веке нашей эры. По тем архитектурным строениям, что сохранились до нашего времени, можно отметить сходство Мадаин Салиха и знаменитого иорданского города Петра.

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Главной жемчужиной древнего города является огромная скала высотой с четырехэтажный дом, с одной стороны которой высечен фасад с дверью и колоннами. Называется это строение Каср аль-Фарид, что в дословном переводе означает Одинокий замок. Но несмотря на название, археологи выяснили, что это гробница.

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Каср аль-Фарид, возраст которого составляет около 1900 лет, является самой крупной усыпальницей на территории Набатейского царства. Известно, что высота и величина сооружения напрямую зависела от статуса и финансового состояния ее владельца, однако до сих пор остается загадкой, кто именно похоронен в гробнице.

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Уникальный Одинокий замок стал первым объектом в Саудовской Аравии, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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