Как выглядит замок, высеченный в скале посреди пустыни (фото)
Это самая крупная усыпальница на территории Набатейского царства.
Это самая крупная усыпальница на территории Набатейского царства.
В пустыне Саудовской Аравии находятся руины древнего набатейского города Мадаин Салих, который был основан еще в 1 веке нашей эры. По тем архитектурным строениям, что сохранились до нашего времени, можно отметить сходство Мадаин Салиха и знаменитого иорданского города Петра.
Главной жемчужиной древнего города является огромная скала высотой с четырехэтажный дом, с одной стороны которой высечен фасад с дверью и колоннами. Называется это строение Каср
Каср
Уникальный Одинокий замок стал первым объектом в Саудовской Аравии, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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