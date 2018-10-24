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03:47 (мск), источник: Известия

Саратов назван самым пьющим городом России

Саратов возглавил рейтинг самых пьющих городов России. Об этом говорят данные опроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market, опубликованные во вторник, 23 октября.

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Второе место списка занял Ханты-Мансийск, на третьей строчке расположилась Пермь, на четвертой — Саранск, на пятой — Красноярск, на шестой — Чита. Санкт-Петербург и Москва попали на 11-е и 16-е места соответственно.

В опросе приняли участие 3250 жителей от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Респондентам задавались вопросы «Вы употребляете алкоголь? Как часто вы употребляете алкоголь? Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Ранее стало известно, что в Москве ограничат продажу алкоголя 4 ноября, в День народного единства. Напитки нельзя будет приобрести в магазинах и кафе рядом с местами проведения массовых мероприятий. В департаменте региональной безопасности города причиной подобных мер назвали необходимость профилактики нарушений и травматизма.

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