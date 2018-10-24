Саратов назван самым пьющим городом России

Второе место списка занял Ханты-Мансийск, на третьей строчке расположилась Пермь, на четвертой — Саранск, на пятой — Красноярск, на шестой — Чита. Санкт-Петербург и Москва попали на 11-е и 16-е места соответственно.

В опросе приняли участие 3250 жителей от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Респондентам задавались вопросы «Вы употребляете алкоголь? Как часто вы употребляете алкоголь? Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».