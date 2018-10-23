Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ

Источник: Reuters

По ее словам, часто бывает достаточно парика, очков или растительности на лице, однако в некоторых случаях требуется полное перевоплощение, причем маскировка должна быть долговременной и незаметной даже при близком общении. В таких случаях помогают специальные маски.

Мендез показала фотографии, сделанные во время встречи в Белом доме, на которую она пришла в такой маске. Президент Джордж Буш-младший сидел на расстоянии вытянутой руки от нее и ничего не заметил. Кроме масок, в ЦРУ используют пластический грим, который меняет форму скул, лба и носа, а также накладки на челюсти, влияющие на очертания лица и манеру речи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JASUsVY5YJ8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В идеале каждая примета в словесном портрете агента, который составит противник, должна быть неверной. Кудрявую шевелюру нужно спрятать под париком с прямыми волосами, молодого — состарить, стройного — превратить в толстяка, а женщину — в мужчину. Мендез признает, что сделать наоборот гораздо труднее. Почти невозможно выдать мужчину за женщину, омолодить человека и тем более убавить вес при помощи грима.