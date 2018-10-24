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10:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Полный провал. 15 правил этикета, которые мы часто нарушаем

Как правильно дать прикурить даме, почему гостей лучше рассаживать в шахматном порядке, какие драгоценные камни нельзя носить днем и насколько можно опоздать на мероприятие?

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Источник: rawpixel/СС0

Об этом и многом другом рассказывает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

1. Дама-огонь

Когда дама просит мужчину прикурить, не надо подносить ей зажигалку близко к лицу. Сначала зажгите ее в стороне и лишь после этого подносите, но сделайте это так, чтобы женщине не пришлось наклоняться к вашей протянутой руке.

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2. В шахматном порядке

Конечно, на любом застолье мы обычно рассаживаемся, как кому нравится. Но в идеале гости должны сидеть в шахматном порядке: мужчина — женщина, мужчина — женщина. Во-первых, это позволит быстро познакомить собравшихся людей, если они еще не знают друг друга. Во-вторых, подобная рассадка очень удобна, поскольку в случае необходимости женщина всегда может обратиться к соседу слева и, например, попросить его подать ей салат или какое-то другое блюдо.

3. Музыку заказывали?

К счастью, большинство из нас понимает, что слушать музыку или смотреть фильмы в общественном месте можно только в наушниках. Однако есть люди, которые искренне убеждены, что это правило не распространяется на детей, поэтому без зазрения совести включают им какой-нибудь мультик на планшете на полную громкость. Подобное поведение недопустимо! Находящиеся рядом люди не должны становиться невольными свидетелями того, как чье-то чадо развлекается.

4. Ненужная помощь

Есть правило, которое стоит запомнить абсолютно всем мужчинам: дамская сумка должна находиться в руках женщины. Даже если аксессуар довольно массивный, мужчинам не стоит предлагать свою помощь.

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5. Гости и полотенца

Перед тем, как вытирать руки полотенцем в гостях, поинтересуйтесь у хозяина, чем именно вы могли бы воспользоваться. Брать хозяйские полотенца — дурной тон.

Кстати, тем, кто ожидает гостей, заранее нужно побеспокоиться на эту тему и, например, подготовить одноразовые бумажные полотенца.

6. Бусы прочь

Лицо, шея, руки — в обычной жизни вы можете украсить все эти зоны, но в деловой сфере — только две, при этом в каждой может находиться лишь по одному украшению. Сочетание — цепочка, брошь и бусы — грубое нарушение этикета. Однако есть один нюанс: часы украшением не считаются, если конечно, они не покрыты сверху донизу стразами и бриллиантами.

7. Спрячьте крестик

Крестик — это прежде всего символ веры, поэтому носить его нужно строго под одеждой, а не демонстрировать окружающим.

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8. Яна, Катя, Василиса…

Некоторые женщины очень любят подвески со знаками зодиака или даже своими именами. На самом деле подобные вещи — это невероятная пошлость, приличные люди их не носят.

9. Это вам не ободок

У россиян есть какая-то необъяснимая привычка носить очки на голове, как ободок. Делать так можно только на пляже, при условии, что вам нужно что-то рассмотреть, и вы буквально на несколько секунд сдвигаете аксессуар наверх. Однако ходить в таком виде продолжительное время не рекомендуется даже там, не говоря уже о городе.

10. Глаза в глаза

Когда вы ведете беседу с человеком глаза в глаза, снимайте солнцезащитные очки! Это необходимо делать даже в том случае, если вам просто нужно уточнить у прохожего какую-то информацию. Оставить очки на лице можно, когда собеседники ведут диалог, прогуливаясь по улице, т.е. они смотрят преимущественно прямо, а не друг на друга.

11. Стучаться не обязательно

Прежде чем войти в кабинет к коллегам или к начальству, большинство из нас обязательно стучится. На самом деле делать этого не нужно, когда речь идет о служебном помещении. Однако это не означает, что вы можете влетать вихрем в кабинет. Нет, спокойно зайдите и спросите: «Можно войти?». Выглядывать из-за двери, изображая говорящую голову, тоже не стоит.

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12. Ждите вечера

Драгоценные камни воспитанные люди носят только вечером, после 17:00. С утра надевать на себя бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры не стоит. Таким образом вы просто выставляете себя в невыгодном свете.

13. Инициатива наказуема

В деловом мире рукопожатие всегда инициирует старший по должности человек. В случае, когда вы приходите в гости в офис к своему партнеру, дождитесь, когда он подаст руку, поскольку в этой ситуации инициатором рукопожатия должен выступать именно хозяин.

14. Скоро буду

Опаздывать в гости можно только на 15 минут! Ни минутой больше. Если вы не укладываетесь в это время, обязательно предупредите хозяина о том, что задерживаетесь.

Очень рано приходить так же не стоит. Все-таки не зря вас зовут к определенному времени. Приходить раньше можно максимум на 10 минут.

15. Снимаю шляпу

Когда мужчина входит в помещение, он обязан снять свой головной убор, не важно, шляпа это или бейсболка. В метро, супермаркете и тому подобных заведениях, вы, конечно, можете позволить себе проигнорировать это правило. Но если вы, например, пришли в банк, то прежде чем начать беседу с сотрудником, который будет вас обслуживать, обязательно снимите головной убор.

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