Полный провал. 15 правил этикета, которые мы часто нарушаем
Как правильно дать прикурить даме, почему гостей лучше рассаживать в шахматном порядке, какие драгоценные камни нельзя носить днем и насколько можно опоздать на мероприятие?
Как правильно дать прикурить даме, почему гостей лучше рассаживать в шахматном порядке, какие драгоценные камни нельзя носить днем и насколько можно опоздать на мероприятие?
Об этом и многом другом рассказывает
Когда дама просит мужчину прикурить, не надо подносить ей зажигалку близко к лицу. Сначала зажгите ее в стороне и лишь после этого подносите, но сделайте это так, чтобы женщине не пришлось наклоняться к вашей протянутой руке.
Конечно, на любом застолье мы обычно рассаживаемся, как кому нравится. Но в идеале гости должны сидеть в шахматном порядке: мужчина — женщина, мужчина — женщина.
К счастью, большинство из нас понимает, что слушать музыку или смотреть фильмы в общественном месте можно только в наушниках. Однако есть люди, которые искренне убеждены, что это правило не распространяется на детей, поэтому без зазрения совести включают им
Есть правило, которое стоит запомнить абсолютно всем мужчинам: дамская сумка должна находиться в руках женщины. Даже если аксессуар довольно массивный, мужчинам не стоит предлагать свою помощь.
Перед тем, как вытирать руки полотенцем в гостях, поинтересуйтесь у хозяина, чем именно вы могли бы воспользоваться. Брать хозяйские полотенца — дурной тон.
Кстати, тем, кто ожидает гостей, заранее нужно побеспокоиться на эту тему и, например, подготовить одноразовые бумажные полотенца.
Лицо, шея, руки — в обычной жизни вы можете украсить все эти зоны, но в деловой сфере — только две, при этом в каждой может находиться лишь по одному украшению. Сочетание — цепочка, брошь и бусы — грубое нарушение этикета. Однако есть один нюанс: часы украшением не считаются, если конечно, они не покрыты сверху донизу стразами и бриллиантами.
Крестик — это прежде всего символ веры, поэтому носить его нужно строго под одеждой, а не демонстрировать окружающим.
Некоторые женщины очень любят подвески со знаками зодиака или даже своими именами. На самом деле подобные вещи — это невероятная пошлость, приличные люди их не носят.
У россиян есть
Когда вы ведете беседу с человеком глаза в глаза, снимайте солнцезащитные очки! Это необходимо делать даже в том случае, если вам просто нужно уточнить у прохожего
Прежде чем войти в кабинет к коллегам или к начальству, большинство из нас обязательно стучится. На самом деле делать этого не нужно, когда речь идет о служебном помещении. Однако это не означает, что вы можете влетать вихрем в кабинет. Нет, спокойно зайдите и спросите: «Можно войти?». Выглядывать
Драгоценные камни воспитанные люди носят только вечером, после 17:00. С утра надевать на себя бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры не стоит. Таким образом вы просто выставляете себя в невыгодном свете.
В деловом мире рукопожатие всегда инициирует старший по должности человек. В случае, когда вы приходите в гости в офис к своему партнеру, дождитесь, когда он подаст руку, поскольку в этой ситуации инициатором рукопожатия должен выступать именно хозяин.
Опаздывать в гости можно только на 15 минут! Ни минутой больше. Если вы не укладываетесь в это время, обязательно предупредите хозяина о том, что задерживаетесь.
Очень рано приходить так же не стоит.
Когда мужчина входит в помещение, он обязан снять свой головной убор, не важно, шляпа это или бейсболка. В метро, супермаркете и тому подобных заведениях, вы, конечно, можете позволить себе проигнорировать это правило. Но если вы, например, пришли в банк, то прежде чем начать беседу с сотрудником, который будет вас обслуживать, обязательно снимите головной убор.