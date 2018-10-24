Российские пилоты рассказали об отношении к аплодисментам при посадке

Источник: РИА Новости

Российский сервис путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости опросил пилотов российских авиакомпаний на тему, как они относятся к овациям на борту, и выяснил, что летчики даже не слышат тех аплодисментов, которыми их благодарят пассажиры. Кроме того, авиаторы единодушно считают, что устраивать овации в момент касания самолета земли преждевременно.

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Константин, работающий в российской авиакомпании с полётным стажем 5 лет, выразил недоумение по поводу того, что пассажиры хлопают, если самолет еще даже не остановился. «Представьте себе ситуацию: вы заняты каким-то очень серьезным делом, ваше внимание сосредоточено только на нем, а тут сзади кого-то подходит и пытается вас отвлечь. Как вы отреагируете? В лучшем случае, не обратите внимание. Так и пилот в момент посадки. Пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее», — сказал он.

Пилот Сергей с полётным стажем 30 лет на вопрос, как он относится к аплодисментам на борту, также ответил, что пассажиры «рано радуются».

«Отрицательно отношусь к этой традиции хлопать, когда самолет только коснулся земли. Чаще всего аплодисменты пассажиров мы не слышим. Но девчонки-бортпроводницы потом рассказывают, что салон хлопал. Нам приятно», — пояснил лётчик.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землёй нет никакой логики, так как впереди еще рулежка.

«У нас есть такое понятие “gate to gate” — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать. За все время моей работы я только один раз слышал аплодисменты пассажиров, но в салоне, видимо, как в театре в этот момент было. Настолько громко и бурно хлопали», — поделился Сергей.

Он напомнил недавний случай, когда при посадке в Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, пострадали 18 человек. По его словам, тогда тоже после приземления пассажиры хлопали.

Авиатор Максим, лётный стаж которого превышает 15 лет, выразил полную солидарность со своими коллегами в отношении к овациям на борту. «Лучше бы пассажиры пристегивались ремнями безопасности, когда сидят в своих креслах, даже если полёт проходит спокойно. В воздухе бывают всякие неожиданности, и люди должны понимать, что на борту они и сами должны о себе позаботиться», — посоветовал лётчик.