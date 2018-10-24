Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кокорин расплакался в суде, услышав приговор
Австралийцы построят новый «Титаник» (это не шутка)
В Мурманской области неплательщика алиментов вычислили по видео
Ани Лорак не повернулась к Пелагее на шоу «Голос»
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Поклонники уверены, что Александр Ревва скоро станет отцом в третий раз
В Мурманской области неплательщика алиментов вычислили по видео
Муж и жена одновременно заболели раком груди
Названы самые полезные комнатные растения
Вышла к зрителям обнаженная: новая выходка украинской ведущей
Танк убил каскадера на съемках с Безруковым - СМИ
Жена Трампа снова оказалась в нелепой ситуации из-за наряда
Орех, употребление которого защищает от старения
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
7 секретов WhatsApp, которые надо знать
"Расценим как нападение на РФ": посол о словах министра Польши
Погибла актриса Марина Поплавская
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
07:43 (мск), источник: РИА Новости

Российские пилоты рассказали об отношении к аплодисментам при посадке

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пилоты российских авиакомпаний считают, что пассажиры начинают аплодировать в момент посадки самолета преждевременно, так как опасная рулёжка ещё не закончена, сообщили в компании Туту.

Наверх
Источник: РИА Новости

Российский сервис путешествий Туту.ру по просьбе РИА Новости опросил пилотов российских авиакомпаний на тему, как они относятся к овациям на борту, и выяснил, что летчики даже не слышат тех аплодисментов, которыми их благодарят пассажиры. Кроме того, авиаторы единодушно считают, что устраивать овации в момент касания самолета земли преждевременно.

Читайте также
Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке

Константин, работающий в российской авиакомпании с полётным стажем 5 лет, выразил недоумение по поводу того, что пассажиры хлопают, если самолет еще даже не остановился. «Представьте себе ситуацию: вы заняты каким-то очень серьезным делом, ваше внимание сосредоточено только на нем, а тут сзади кого-то подходит и пытается вас отвлечь. Как вы отреагируете? В лучшем случае, не обратите внимание. Так и пилот в момент посадки. Пульс у нас учащается, давление повышается. Мы ничего постороннего в этот момент не замечаем, все внимание к процессу, к приборам. Аплодисменты из-за этого мы не слышим. Потом бортпроводники передают, что пассажиры хлопали. Мое мнение, что нужно аплодировать, когда самолет на стоянке, это правильнее», — сказал он.

Пилот Сергей с полётным стажем 30 лет на вопрос, как он относится к аплодисментам на борту, также ответил, что пассажиры «рано радуются».

«Отрицательно отношусь к этой традиции хлопать, когда самолет только коснулся земли. Чаще всего аплодисменты пассажиров мы не слышим. Но девчонки-бортпроводницы потом рассказывают, что салон хлопал. Нам приятно», — пояснил лётчик.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что в аплодисментах при касании с землёй нет никакой логики, так как впереди еще рулежка.

«У нас есть такое понятие “gate to gate” — вот когда доставим пассажиров к месту, тогда можно расслабляться, хлопать. За все время моей работы я только один раз слышал аплодисменты пассажиров, но в салоне, видимо, как в театре в этот момент было. Настолько громко и бурно хлопали», — поделился Сергей.

Читайте также
Профессия будущего: миру нужны тысячи новых пилотов, но где их взять?

Он напомнил недавний случай, когда при посадке в Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, пострадали 18 человек. По его словам, тогда тоже после приземления пассажиры хлопали.

Авиатор Максим, лётный стаж которого превышает 15 лет, выразил полную солидарность со своими коллегами в отношении к овациям на борту. «Лучше бы пассажиры пристегивались ремнями безопасности, когда сидят в своих креслах, даже если полёт проходит спокойно. В воздухе бывают всякие неожиданности, и люди должны понимать, что на борту они и сами должны о себе позаботиться», — посоветовал лётчик.

Ранее Туту.ру опросил более 5 тысяч человек, как они относятся к этой традиции. Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши: 37% делают это всегда, для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку, а 15% хлопают, когда есть настроение. 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.

 История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России
Эксперты назвали визит Болтона в Москву началом новой эпохи
Чиновники из-за погони выкинули взятку на трассу
На российской антарктической станции произошла драка
Установлены личности всех пострадавших перед матчем ЦСКА в Риме
Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса
На Дальнем Востоке отловили странного тигра
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Пицца и кирпич: NASA показало необычные айсберги Природа, как ты это делаешь?!
Авто
Самым популярным авто на планете остаётся «японец» В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Почему исторические города закрываются для туристов
Отельеры рассказали, как поступают с буйными гостями
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Бал дебютанток Tatler 2018 1348
маааленький дракончик Про подарки и вообще за жизнь поговорить... 662
Поня Пучок 35+ 408
Алёна Т. В чем разница? 240
Леди
Правила стиля 65 лет назад: пижама, белый костюм и никаких шорт Называться стильной сегодня проще, чем во все времена – будь собой, красиво нарушай правила, улыбайся.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь