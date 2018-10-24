В США в лотерее разыгран крупнейший в истории джек-пот в размере $1,6 млрд
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Рекордный
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Рекордный
Выиграли номера 5, 28, 62, 65, 70 и «мега-шар» 70. Пока неизвестно, сорвал ли
В среду в другой лотерее Powerball будет разыгран еще один
Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные
Если никто не выиграет