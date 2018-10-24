В Китае построят второй «Титаник»

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Свое первое плавание The Titanic II совершит по маршруту Дубай—Саутгемптон, а затем направится в Нью-Йорк. Корабль изготовят в Китае по заказу австралийского миллиардера Клайва Палмера, и на его борту смогут расположиться 2 400 пассажиров и 900 членов экипажа.

Согласно концепции, в новом лайнере сохранятся интерьеры предыдущей версии «Титаника» и будет отсутствовать WiFi. «Blue Star Line воссоздаст “Титаник”, оставив прежний дизайн корабля и обустроив его современными технологиями безопасности и навигации, чтобы предоставить пассажирам высочайший комфорт класса люкс», — пояснил основатель круизной компании Blue Star Line Клайв Палмер.

Изначально предполагалось, что во время плавания The Titanic II будет имитировать столкновение с айсбергом, однако из-за критики Клайв Палмер отказался от этой идеи.