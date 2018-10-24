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11:11 (мск), источник: РИА Новости

У китаянки, не выпускавшей смартфон из рук, перестали гнуться пальцы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жительница китайского города Чанша, неделю не выпускавшая из рук смартфон, не смогла согнуть пальцы.

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Женщина ушла в отпуск и целые дни сидела в телефоне, убирая его только на ночь. Через некоторое время у нее заболела кисть правой руки и перестали слушаться пальцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили врачи, причиной онемения стал теносиновит — воспаление синовиальной оболочки сухожилия. Сейчас пациентка снова может сгибать пальцы, однако ее предупредили о необходимости периодически откладывать смартфон и давать рукам отдохнуть.

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