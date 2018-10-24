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09:58 (мск), источник: Mail Новости

В Антарктическом ледяном щите наделают дыр

Ученые будут искать способ очистить атмосферу от парниковых газов.

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Антарктические исследователи приступили к бурению 250-метровых отверстий в ледяном щите, чтобы найти природный «очиститель», который поможет в борьбе с парниковыми газами.

В течение трех месяцев 2019 года десять ученых будут жить во временной лаборатории в 100 км от австралийской станции Кейси на Земле Уилкса в рамках первой в мире подобной миссии. Они продолжат бурить ледяной щит, чтобы измерить доиндустриальный атмосферный уровень гидроксила.

Гидроксил — это природный атмосферный очиститель, который может очищать воздух от вредных микроэлементов. Хотя большая часть выбросов — это двуокись углерода, существует более 40 других газов, которые способствуют истощению озонового слоя и изменению климата.

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Гидроксил — высокореактивная молекула, которая разрушает метан и другие промышленные выбросы. Но ученые до сих пор не понимают, с какими объемами загрязнений он справляется. Понимание роли гидроксила имеет фундаментальное значение для дальнейших прогнозов по климату, говорят исследователи.

Ученым нужно будет добраться до слоев льда на глубине 250 м, переплавить его, чтобы получить воздух, и проанализировать его состав. Проблема в том, отмечают ученые, что для получения 30 литров воздуха нужно переплавить сотни килограммов льда, и даже тогда они получат всего лишь несколько молекул того, что ищут.

«Концентрации, которые мы ищем, настолько крохотные, что это похоже на попытку найти несколько отдельных песчинок среди триллионов других на пляже», — отметил доктор Дэвид Этеридж из Университета Рочестера в США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проект возглавляет австралийское Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).

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