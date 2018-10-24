Социологи назвали самую престижную профессию в России

Источник: РИА Новости

Респондентам задали вопрос: «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее престижными?».

Согласно итогам опроса, 26% россиян назвали профессию врача самой престижной, причем эта доля заметно выросла: такого же мнения в 2012 году придерживались лишь 12% опрошенных, а в 2006 году — 11%. Кроме того, 16% россиян сочли наиболее престижной в настоящее время профессию учителя, а 14% — профессию юриста.

На вопрос: «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее доходными?» 15% респондентов назвали профессию юриста, адвоката и прокурора — в 2006 году так считали 23% опрошенных.

Добавляется, что 13% россиян считают наиболее доходной в настоящее время профессию в политической сфере, кроме того, высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12%).

Читайте также Названы самые прибыльные профессии и регионы России

Данные опроса также показали, что у 28% респондентов на выбор собственной профессии повлияли увлечения и интересы, 23% ответили, что «так сложились обстоятельства», а престижем профессии и возможностью карьерного роста руководствовались 16% россиян. Кроме того, для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда в профессии.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 октября среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.