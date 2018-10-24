Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах
Австралийцы построят новый «Титаник» (это не шутка)
Анастасия Волочкова похвасталась новым танцем 13-летней дочки
Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Найденного в подъезде в Щелкове мальчика отдали в приемную семью
Принц Джордж увлекся балетом
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса»
Ани Лорак не повернулась к Пелагее на шоу «Голос»
Вышла к зрителям обнаженная: новая выходка украинской ведущей
Танк убил каскадера на съемках с Безруковым - СМИ
Сотням тысяч россиян грозит банкротство
СМИ: пассажирский самолет обстрелян в Хабаровске
Самый длинный в мире морской мост (видео)
Двойной дым: почему дизель это очень круто
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки (фото)
Фоторепортажи
12Трагедия в колледже в Керчи
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
11:14 (мск), источник: РИА Новости

Социологи назвали самую престижную профессию в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более четверти россиян (26%) считают профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, а с точки зрения доходности лидирует профессия юриста, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА Новости

Респондентам задали вопрос: «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее престижными?».

Согласно итогам опроса, 26% россиян назвали профессию врача самой престижной, причем эта доля заметно выросла: такого же мнения в 2012 году придерживались лишь 12% опрошенных, а в 2006 году — 11%. Кроме того, 16% россиян сочли наиболее престижной в настоящее время профессию учителя, а 14% — профессию юриста.

На вопрос: «Какие профессии вы считаете в настоящее время наиболее доходными?» 15% респондентов назвали профессию юриста, адвоката и прокурора — в 2006 году так считали 23% опрошенных.

Добавляется, что 13% россиян считают наиболее доходной в настоящее время профессию в политической сфере, кроме того, высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12%).

Читайте также
Названы самые прибыльные профессии и регионы России

Данные опроса также показали, что у 28% респондентов на выбор собственной профессии повлияли увлечения и интересы, 23% ответили, что «так сложились обстоятельства», а престижем профессии и возможностью карьерного роста руководствовались 16% россиян. Кроме того, для 12% опрошенных главным критерием являлась оплата труда в профессии.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 октября среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Читайте также:

Минтруда позволит женщинам осваивать мужские профессии
Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
 История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России
Эксперты назвали визит Болтона в Москву началом новой эпохи
Цифра дня: насколько вырастут цены на мобильную связь в 2019
Русскому народу нашли место. Новая версия нацполитики
Трое болельщиков ЦСКА находятся в тяжелом состоянии
Российские пилоты рассказали об отношении к аплодисментам
Полный провал. 15 правил этикета, которые мы часто нарушаем
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Пицца и кирпич: NASA показало необычные айсберги Природа, как ты это делаешь?!
Авто
Самым популярным авто на планете остаётся «японец» В тройке наиболее популярных моделей в мире по сравнению с прошлым годом изменений не произошло
Кино
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса» Наставник вокального проекта обратился к городским властям Сочи в социальных сетях
Недвижимость
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Как обеспечить безбедную старость за счет жилья
Отельеры рассказали, как поступают с буйными гостями
Зачем нужны комнатные растения
Горячие темы на «Детях»
маааленький дракончик Про подарки и вообще за жизнь поговорить... 721
Поня Пучок 35+ 455
Алёна Т. В чем разница? 314
Tanya Крыса 190
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь