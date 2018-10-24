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12:10 (мск), источник: Интерфакс

Валаамские монахи научили волнистого попугая Гошу молиться

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Монахи Валаамского монастыря научили волнистого попугая Гошу повторять слова молитвы, сообщается на официальном сайте обители.

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«Батюшка ему сказал: “Скажи “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного””, — он так и сказал. Теперь так и повторяет», — говорится в сообщении.

Послушный попугай живет около Кавказского скита Валаама.

«И у неразумных созданий божиих, есть чему подчас поучиться», — отмечается в сообщении.

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