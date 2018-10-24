Валаамские монахи научили волнистого попугая Гошу молиться
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Монахи Валаамского монастыря научили волнистого попугая Гошу повторять слова молитвы, сообщается на официальном сайте обители.
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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Монахи Валаамского монастыря научили волнистого попугая Гошу повторять слова молитвы, сообщается на официальном сайте обители.
«Батюшка ему сказал: “Скажи “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного””, — он так и сказал. Теперь так и повторяет», — говорится в сообщении.
Послушный попугай живет около Кавказского скита Валаама.
«И у неразумных созданий божиих, есть чему подчас поучиться», — отмечается в сообщении.