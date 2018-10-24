В Екатеринбурге не смотревшему «Движение вверх» школьнику влепили за это неуд

Неоднозначной историей на своей странице в Facebook поделился горожанин Роман Исхаков: «Мальчику поставили двойку по физкультуре. Он не сделал домашнее задание. Нужно было рассказать про методы спортивной мотивации в фильме “Движение вверх”. То есть, еще раз, задание по физкультуре — посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом».

По словам екатеринбуржца, у школьника нет матери: «Живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: «Ну, надо было найти выход».

«Как хорошо было в наше время, когда оценки ставили за прыжки и пробежки», — подытожил Исхаков.

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Позже директор школы Марина Власова подтвердила, что случай имел место. По ее словам, произошло недоразумение. Неудовлетворительную оценку аннулировали, сообщила она СМИ.

«Движение вверх» — российская спортивная драма, снятая в 2017 году режиссером Антоном Мегердичевым на основе реальных событий. Фильм повествует о победе советских баскетболистов над американцами в финале Олимпиады 1972 года.