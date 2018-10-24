NASA показало, как надуваются «пузыри» в центре галактики
Ученые впервые смогли получить настолько точную карту звездообразующей области.
Ученые впервые смогли получить настолько точную карту звездообразующей области.
С помощью космического телескопа «Спитцер» ученым удалось запечатлеть рождение звезд в Кошачьей лапе — эмиссионной туманности в созвездии Скорпион.
Кошачья лапа (NGC 6334) — облако плазмы в Млечном пути, в котором происходит формирование новых звезд. Расстояние от туманности до Земли составляет 4200−5500 световых лет. Ее диаметр, по предварительным оценкам, может достигать 90 световых лет.
На фото видны яркие красные пузыри в окружении зеленого облака. Изображение было получено благодаря компиляции данных, полученных от инфракрасной камеры и многодиапазонного имитационного фотометра (MIPS) на «Спитцере».
Пыль и газ коллапсируют, создавая звезды. Они, в свою очередь,
Исследователи впервые смогли получить настолько точную карту звездообразующей области в центре галактики.
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