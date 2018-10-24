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13:27 (мск), источник: Mail Новости

NASA показало, как надуваются «пузыри» в центре галактики

Ученые впервые смогли получить настолько точную карту звездообразующей области.

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С помощью космического телескопа «Спитцер» ученым удалось запечатлеть рождение звезд в Кошачьей лапе — эмиссионной туманности в созвездии Скорпион.

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Кошачья лапа (NGC 6334) — облако плазмы в Млечном пути, в котором происходит формирование новых звезд. Расстояние от туманности до Земли составляет 4200−5500 световых лет. Ее диаметр, по предварительным оценкам, может достигать 90 световых лет.

На фото видны яркие красные пузыри в окружении зеленого облака. Изображение было получено благодаря компиляции данных, полученных от инфракрасной камеры и многодиапазонного имитационного фотометра (MIPS) на «Спитцере».

Пыль и газ коллапсируют, создавая звезды. Они, в свою очередь, из-за разницы в давлении могут нагревать окружающий газ, заставляя его расширяться в виде «пузырей». Некоторые из них затем «лопаются», создавая U-образные формирования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи впервые смогли получить настолько точную карту звездообразующей области в центре галактики.

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