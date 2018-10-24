В Британии появился свой маленький Дракула (фото)

28-летняя Хейли Мьюркрофт из Кента была крайне удивлена, когда у ее двухлетнего сына Окли вдруг начали расти острые клыки.
По словам мамы, до этого у малыша были аккуратные ровные зубы, но буквально за одну неделю клыки стали почти в два раза больше и острее.
Испугавшись, Хейли обратилась за помощью к детскому стоматологу, и, хотя врач тоже удивился, он сказал, что ничего страшного в этом нет. По словам специалиста, когда Окли начнет есть твердую пищу, то клыки немного сотрутся и уже не будут выглядеть настолько выразительно.
Когда стало понятно, что малыш в полном порядке, родители и родственники успокоились и просто начали в шутку называть Окли «вампирчиком» и «любимым Дракулой».
Как отметила Хейли, характерные клыки все равно привлекают много внимания, и скорее всего так ее сына будут называть посторонние люди. А потому они начали называть его так дома в шутку, чтобы он не воспринимал это как обидные слова.