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13:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Герцогиня Кейт в тиаре принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская Кейт на приеме в Букингемском дворце по случаю официального визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы предстала перед гостями в тиаре принцессы Дианы.

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Источник: BBC News Русская служба

Герцогиня надела на прием голубое платье в пол от Alexander Mcqueen. На левой стороне груди была прикреплена желтая брошь с изображением юной королевы — подарок от Елизаветы Второй.

Источник: Русская служба Би-би-си

На гала-ужине королева Елизавета II выступила с речью и говорила о том, что Британия ждет «нового партнерства с Европой» после выхода из Евросоюза после «брексита».

Герцогиня Кейт в Кембриджской тиаре | Источник: Русская служба Би-би-си

Особо отметила королева прочные связи между Британией и Нидерландами.

Король Виллем-Александр ранее заметил, что его огорчает выход Британии из Евросоюза, но не стоит рассматривать «брексит» как прощание.

Королева Максима, король Виллем-Александр, королева Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз | Источник: Русская служба Би-би-си
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