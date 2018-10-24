Герцогиня Кейт в тиаре принцессы Дианы
Герцогиня Кембриджская Кейт на приеме в Букингемском дворце по случаю официального визита короля Нидерландов
Герцогиня Кембриджская Кейт на приеме в Букингемском дворце по случаю официального визита короля Нидерландов
Герцогиня надела на прием голубое платье в пол от Alexander Mcqueen. На левой стороне груди была прикреплена желтая брошь с изображением юной королевы — подарок от Елизаветы Второй.
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Особо отметила королева прочные связи между Британией и Нидерландами.
Король