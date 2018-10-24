Ураган смыл один из гавайских островов
Ураган «Валака» полностью смыл один из островов Гавайского архипелага, на котором жили редкие тюлени и черепахи, сообщает гавайское издание Honolulu Civil Beat.
Ураган «Валака» полностью смыл один из островов Гавайского архипелага, на котором жили редкие тюлени и черепахи, сообщает гавайское издание Honolulu Civil Beat.
Остров
Исчезновение острова ученые констатировали по спутниковым снимкам — чтобы оценить ситуацию на месте и, в частности, состояние коралловых рифов, на этой неделе к острову направится группа исследователей. Это уже второй за два месяца остров, который потерял атолл
На пропавшем острове жили гавайские
Ольга Добровидова