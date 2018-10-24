Ураган смыл один из гавайских островов

Источник: AP 2018

Остров Ист-Айленд на северо-западе архипелага был необитаемым песчано-гравийным островом площадью около 4,5 гектара, примерно в 880 километрах от Гонолулу. Климатолог университета штата Гавайи Чип Флетчер (Chip Fletcher) рассказал изданию, что, скорее всего, в следующие несколько десятилетий остров исчез бы в любом случае из-за роста уровня Мирового океана. Маршрут урагана не связан с изменением климата, сказал ученый, но в целом потепление океана и рост глобальных средних температур планеты делают тропические шторма сильнее.

Май 2018 года Октябрь 2018 года

Исчезновение острова ученые констатировали по спутниковым снимкам — чтобы оценить ситуацию на месте и, в частности, состояние коралловых рифов, на этой неделе к острову направится группа исследователей. Это уже второй за два месяца остров, который потерял атолл Френч-Фригат-Шолс, однако второй остров, Триг, разрушился постепенно и предсказуемо.

На пропавшем острове жили гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи, причем примерно половина популяции последних откладывали яйца именно на Ист-Айленд. Как отмечает Honolulu Civil Beat, непосредственно от шторма ни тюлени, ни черепахи не пострадали, так как в это время они уже покинули район острова. Ученые надеются, что оба вида смогут пережить потерю важной для них территории, однако пока последствия урагана ещё предстоит оценить.