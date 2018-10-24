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14:07 (мск), источник: Mail Новости

Девушка из Австралии устроила свадьбу в стиле Золушки

Невеста с женихом, а также все их гости были одеты в костюмы диснеевских персонажей.

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28-летняя Эмили Бреден с детства была одержима мультфильмами Диснея, и своей самой любимой сказкой она называет «Золушку».

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По признанию Эмили, она всегда мечтала найти своего Прекрасного принца, а когда его встретила, то решила во чтобы то ни стало устроить свадьбу в сказочном стиле.

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Жених австралийки Джек Бреден по началу сомневался, но потом идея показалась ему забавной. Особенно, когда дело дошло до поиска соответствующих костюмов и распределения ролей сказочных персонажей между родственниками и друзьями.

Все 64 гостя свадебной церемонии были в восторге от такой идеи и с удовольствием нарядились принцессами и принцами.

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Достались роли и трем детям молодоженов: 7-летняя Элла и 5-летняя Джейд нарядились в принцесс Эльзу и Анну из мультфильма «Холодное сердце», а 2-летний сын Эван стал имперским штурмовиком из саги «Звездные войны». Молодожены, как и полагается, были одеты в костюмы Золушки и Прекрасного принца.

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