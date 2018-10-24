Невеста тайно откормила сестер к своей свадьбе
Жительница Австралии откормила сестер перед собственной свадьбой, чтобы выглядеть лучше них. Ее историю опубликовало издание Whimn.
Жительница Австралии откормила сестер перед собственной свадьбой, чтобы выглядеть лучше них. Ее историю опубликовало издание Whimn.
Будущая невеста боялась, что свадебные фотографии будут годами напоминать ей о том, что сестры были во всех отношениях лучше нее. «Я менее привлекательна и популярна, чем моя старшая сестра, и не такая милая и веселая, как младшая», — объясняет она.
Девушка решила, что должна
«Когда я вижу фото со свадьбы (а это случается часто, потому что мы развесили их по всему дому), то порой чувствую себя виноватой. Я на них такая сияющая и красивая в своем свадебном платье, а они — располневшие и бледные, — признается девушка. — Но чаще всего я чувствую себя счастливой».
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