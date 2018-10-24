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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Невеста тайно откормила сестер к своей свадьбе

Жительница Австралии откормила сестер перед собственной свадьбой, чтобы выглядеть лучше них. Ее историю опубликовало издание Whimn.

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Источник: CC0/rawpixel

Будущая невеста боялась, что свадебные фотографии будут годами напоминать ей о том, что сестры были во всех отношениях лучше нее. «Я менее привлекательна и популярна, чем моя старшая сестра, и не такая милая и веселая, как младшая», — объясняет она.

Девушка решила, что должна что-то сделать.

Она потребовала, чтобы на ее свадьбу сестры оделись в желтые платья. Этот цвет должен был придать им бледный и болезненный вид. Кроме того, каждое утро она готовила для них смузи, в который тайно добавляла протеиновый порошок из магазина спортивного питания.

Из-за белковых добавок сестры полнели на глазах. В последние недели перед свадьбой девушка стала подмешивать им тройную дозу протеинов. В результате они перестали помещаться в приготовленных к свадьбе желтых платьях. После этого невеста могла не бояться конкуренции.

«Когда я вижу фото со свадьбы (а это случается часто, потому что мы развесили их по всему дому), то порой чувствую себя виноватой. Я на них такая сияющая и красивая в своем свадебном платье, а они — располневшие и бледные, — признается девушка. — Но чаще всего я чувствую себя счастливой».

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