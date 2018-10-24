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16:44 (мск), источник: Daily Storm

Названы госкомпании — лидеры по закупкам роскошных автомобилей

Руководство российских предприятий предпочитает ездить на Mercedes и Lexus, выяснил Общероссийский народный фронт.

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Источник: AFP 2018

Региональные дочерние компании «Транснефти» и «Газпрома», а также московское акционерное общество «ВО Безопасность» вошли в тройку лидеров по тратам на покупку автомобилей марки Mercedes, свидетельствует «Индекс расточительности» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Еще более крупные суммы готовы потратить на лизинг дорогих иномарок в АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики и ульяновском ООО «Энергопромгрупп».

«Индекс расточительности» за 2018 год подготовили активисты проекта ОНФ «За честные закупки». Один его раздел посвящен закупкам дорогостоящих автомобилей, а второй — закупкам услуг лизинга роскошных авто госкомпаниями и компаниями с госучастием. Всего 22 заказчика из 15 регионов России планируют потратить на машины 258 миллионов рублей. Судя по классу авто, на них будут передвигаться руководители или гости предприятий.

Источник: ЗЧЗ

Самый дорогой в рейтинге Mercedes Gelandewagen AMG 63 намерено приобрести за 13,7 миллиона рублей АО «Черноморские магистральные нефтепроводы», принадлежащее ПАО «Транснефть», которое в свою очередь на 68,4% принадлежит Росимуществу. Второе место активисты по праву отдали ООО «Газпром добыча Оренбург». Предприятие готово потратить на автомобиль Mercedes-Benz S560 4matic 10,3 миллиона рулей.

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«Представители компании, являющейся “дочкой” ПАО “Газпром”, желают разгоняться до 100 км/ч за 4,6 секунды», — пишут в ОНФ.

На третьем месте — АО «ВО «Безопасность», которое, по данным РБК, занимается проведением экспертиз в сфере безопасности атомной энергетики. Руководство предприятия решило приобрести за 9,3 миллиона рублей, предположительно, Mercedes для приема особо важных гостей, отмечают авторы исследования. На четвертом месте, кстати, снова оказалась «дочка««Транснефти» с закупкой, предположительно, Lexus LX 570 в версии Superior. Неточное определение модели в рейтинге объясняется тем, что некоторые компании указывают в заявках только необходимые характеристики автомобилей, которые хотят купить.

Источник: ЗЧЗ
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На лизинг дорогих машин нередко тратят еще больше средств, чем на покупку. Так, первое и второе место раздела «Лизинг автомобилей» заняло АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики, объявив закупки на услугу лизинга двух Mercedes-Benz: AMG G63 и S63 AMG 4matic. На них планируется потратить максимум 20,4 и 17,9 миллиона рублей соответственно.

«Среди требований к одному из автомобилей: панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности спереди, интеллектуальная система освещения с кристаллами Swarovski, кованые диски AMG, карбон-пакет AMG «Экстерьер», — рассказали в ОНФ.

На третьем месте — ООО «Энергопром групп», объявившее о закупке стоимостью 11,4 миллиона рублей. Предприятие планирует взять в лизинг Lexus LX 570 III рейсталинг 2 в комплектации Premium+. Эти три автомобиля, занявшие лидирующие строчки, предприятия планируют получить на 35 месяцев.

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ОНФ обратился в правительство РФ с просьбой ускорить создание механизма нормирования закупок для всех заказчиков, осуществляющих их в соответствии с 223-ФЗ, для повышения эффективности расходования средств. Большинство компаний не являются государственными, но получают деньги за услуги от граждан, напомнили в Общероссийском народном фронте.

«Если компании-монополисты тратят миллионы на лизинг автомобилей, то насколько эффективно они вообще распоряжаются средствами?» — заявил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Юденко. Координатор проекта Антон Гетта отметил, что «Индекс расточительности» будет публиковаться ежеквартально.

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