В Турции обнаружили обломки российского военного корабля XVIII века

Отмечается, что специалисты департамента археологии министерства культуры и туризма Турции, работающие на специальном судне для подводных исследований, уже подняли с глубины 65 метров пушку весом в 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом, а также посуду.
Как заявил участвующий в исследованиях доцент измирского университета Харун Оздаш, зона исследования обломков затонувшего корабля занимается 200 квадратных метров. Под водой все еще остаются около 30 артефактов — пушек, ядер, различное оружие, остатки такелажа.
Предположительно, российский корабль участвовал в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 1768−1774 годов.