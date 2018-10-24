В Турции обнаружили обломки российского военного корабля XVIII века

Отмечается, что специалисты департамента археологии министерства культуры и туризма Турции, работающие на специальном судне для подводных исследований, уже подняли с глубины 65 метров пушку весом в 2,5 тонны с надписью на кириллице и двуглавым орлом, а также посуду.