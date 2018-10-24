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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Мальчик позвал 32 одноклассников на день рождения и остался в одиночестве

Шестилетний мальчик Тедди из города Тусон в американском штате Аризона пригласил своих одноклассников на вечеринку в честь дня рождения, однако на нее никто не пришел. Об этом пишет Fox 10.

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Мать мальчика, Силь Мадзини (Sil Mazzini), рассказала изданию, что день рождения сына был 3 октября, но из-за того, что его отец работает на Аляске, вечеринку перенесли на 21 октября. Для одноклассников Тедди Силь сделала 32 подарочных пакета, в которых были приглашения на вечеринку. По ее словам, накануне некоторые родители пообещали прийти на праздник, однако в итоге не было ни одного гостя.

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Фотография Тедди в местной пиццерии за пустым столом, которой поделилась его мама, быстро стала вирусной. В итоге местная баскетбольная команда «Финикс Санс» и футбольный клуб «Финикс Райзинг» предложили мальчику и его семье бесплатные билеты на свои матчи.

«Тедди может получить Малу в Venezias Pizza и присоединиться к семи тысячам своих близких друзей в эту пятницу. Приходи, Тедди!».

«Как насчет того, чтобы отпраздновать с тысячами болельщиков у нас! Билеты на матч в среду твои, Тедди!».

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