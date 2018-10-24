Самый одинокий телескоп
На высоте 2085 метров на горе
На высоте 2085 метров на горе
«Про телескоп АЗТ-16 меня спрашивали и на собеседовании, когда я в 2007 году пришёл устраиваться на работу в Пулковскую обсерваторию, — начал свой рассказ Сергей Зиновьев,
С первых рабочих дней в Пулково Сергей занимался в основном технической поддержкой двух телескопов: ЗА-320, который обсерватория выкупила у
Этот телескоп был создан в 1964 году по задумке советского оптика Дмитрия Максутова. В 1968 году его установили в астрономической столице мира — Чили, на горе
Работая в Чили, советские астрономы собрали данные о положении звёзд в южном небе и открыли более ста сверхновых звёзд. Это почти половина за всё время наблюдения. Работа на телескопе продолжалась до 1973 года, пока коалиция «Народного единства» во главе с Аугусто Пиночетом не устроила в Чили военный переворот, после которого СССР и Чили разорвали отношения. Советские астрономы в спешке уезжали из Сантьяго. С собой они забрали только отчёты о работе, а всё оборудование и инструменты оставили в павильоне телескопа.
Прошло больше трёх десятилетий, пока российские астрономы смогли вновь приехать в Чили. Первыми об этом задумались участники Пулковской кооперации оптических наблюдателей (ПулКОН). Это было сообщество астрономов, развивавших собственную сеть телескопов для наблюдений за астероидами и космическим мусором. В начале 2000-х ПулКОН имела связи с обсерваториями по всему миру: в Уссурийске, Евпатории, Абастумани, Пулково, Тарихе. Через Европейскую южную обсерваторию координаторы ПулКОНа в 2006 году связались с сотрудниками Чилийского университета, которому принадлежала АЗТ-16.
В 2009 году по заданию ПулКОНа на
После экспедиции члены ПулКОНа задумались о возможном ремонте телескопа. Но чилийцы не захотели подписать соглашение о совместной работе.
Больше ПулКОН этим вопросом не занималась. Участник проекта, попросивший анонимности, рассказал самиздату, что сейчас главная задача кооперации — выжить, поскольку государство их больше не поддерживает, а
Следующими в Чили в 2013 году приехали уже астрономы из Пулковской обсерватории. Экспедицию организовал Александр Девяткин, заведующий лабораторией наблюдательной астрометрии в Пулково.
По приезде участники экспедиции встретились с Рене Мендесом, тогда директором обсерватории
«Вместе с нами на гору от чилийской обсерватории отправился наблюдатель Луис, который работал на АЗТ-16 много лет назад. Он с изяществом опытного человека сразу запустил телескоп, как будто перерыва в его работе и не было», — вспоминает Сергей Зиновьев.
Луис сделал несколько кадров, и учёные увидели на них именно те объекты, на которые наводили телескоп. Это значило, что АЗТ-16 работал
Приободрившись после первой маленькой победы, астрономы решили установить на телескоп
«Как я понял, чилийцы использовали телескоп
Это был и вопрос престижа. Все обсерватории мира хотят иметь свои телескопы в Чили, страну называют «астрономической столицей», климат страны отлично подходит для астрономических наблюдений. Европейских телескопов здесь множество, российских — ни одного. И для Пулково АЗТ-16 был ещё и шансом войти в сообщество мировой астрономии.
Но для начала телескоп нужно было всё же модернизировать. Несмотря на то, что после долгого перерыва он сразу заработал, старая электроника из 1960-х всё же давала сбои. Нужно было установить качественную, не самодельную
После поездки астрономы надеялись, что смогут быстро отремонтировать телескоп и приступить к работе на нём.
Уже на первом этапе всё пошло не по плану. За помощью и деньгами астрономы обратились не только в Академию наук, но и в Роскосмос и МЧС, поскольку подумали, что как раз им данные с АЗТ-16 могли бы пригодиться: инструмент способен захватить большие сектора неба и с его помощью можно было бы получать данные об астероидах и космическом мусоре. Но государственные институты участвовать не хотели. Не помогало и то, что директор Чилийской обсерватории Рене Мендос был замещён новым сотрудником. Его преемник не был настроен на сотрудничество и хотел, чтобы российская сторона сама оплачивала расходы.
В мае 2014 Сергей Карашевич, сотрудник обсерватории, ошарашил коллег новостью: он выиграл путёвку в Чили от радио «Европа плюс».
Жена Сергея, Юля, каждое утро слушала по радио утреннее шоу «Бригады У». Когда ведущие объявили, что проводят конкурс и исполнят самую оригинальную мечту слушателей, она отправила заявку. В письме написала, что её муж — астроном, который мечтает съездить в Чили и «посмотреть на большие телескопы».
«Юля разбудила меня тем утром и сказала, что мы выиграли и сейчас позвонят с радио. Я тогда первым делом побежал к ноутбуку, потому что подумал, что нам будут задавать вопросы, — и собрался гуглить ответы, — рассказывает Сергей. — Когда ведущие в прямом эфире сказали, что я еду в Чили, то сначала не поверил».
Не поверили и коллеги из обсерватории. Но когда поняли, что это не шутка, решили, что Карашевичи заберут с собой и оборудование. За инструменты Сергею и Юле пришлось оправдываться во время пересадки в Дюссельдорфе.
«Из Германии до Чили мы летели с американской авиакомпанией. У нас с собой был “паук” — специальный инструмент для извлечения деталей. Переживали, что американцы отнесутся к этому с подозрением, в итоге так и получилось», — вспоминает Сергей.
Астроному и его жене пришлось 30 минут рассказывать историю с телескопом и объяснять, зачем они летят в Чили. Помогло объяснительное письмо от коллег из Чилийского университета, которых Карашевич перед отлётом попросил о помощи.
Добравшись до Сантьяго, Сергей и Юля встретились с чилийскими астрономами и вместе с ними поднялись на
В начале 2014 года к проекту по восстановлению телескопа присоединился Филипп Чистяков, бизнесмен и друг Сергея Карашевича. Он попал в обсерваторию случайно: «Приятель после долгих уговоров затащил меня на экскурсию. Приехали туда ночью, и местные учёные рассказали мне много историй о звёздах и телескопах. Я понял, что все они настоящие энтузиасты, которые всегда готовы
Филипп решил помогать обсерватории и предложил собрать деньги на модернизацию АЗТ-16 с помощью краудфандинга. Сам же он этот проект и возглавил. Инициативная группа проводила в обсерватории открытые лекции и экскурсии, на которых учёные рассказывали об истории АЗТ-16 и собирали деньги на его ремонт.
Успехов было немного, планы начали рушиться вслед за курсом рубля во второй половине 2014-го. «Нам очень хотелось привлечь к проекту как можно больше людей, и поначалу казалось, что всё идёт неплохо, — вспоминает Филипп. — У нас были примерные расчёты, и после кризиса мы осознали, что проект без посторонней помощи будет вытянуть тяжело».
Со временем стало понятно, что снова начать работу на телескопе в Чили астрономы хотели сильнее, чем администрация обсерватории. Деньги выделили только на первую экспедицию — ровно на билеты и небольшие командировочные. Дальше помогать администрация отказалась.
Я чувствовал, что между мной и дирекцией была дистанция, они не особо погружались в эту историю. В идеале, всем просто хотелось, чтобы деньги появились из ниоткуда. Это была одна из причин, по которой я вскоре вышел из проекта.
За Филиппом последовал и Сергей Карашевич. Он уволился из обсерватории в 2015 году и начал работать в
Постепенно активная работа над восстановлением АЗТ-16 прекратилась. Связь с Университетом Чили
«Необходимы ещё поездки в Чили, чтобы работать с телескопом, железом, софтом. Перелёты в Сантьяго стоят дёшево, а поддержки всё ещё нет», — объясняет Сергей Зиновьев.
Сейчас у пулковских астрономов есть проблема важнее АЗТ-16. На 180-летие РАН преподнесла обсерватории «подарок»: её хотят расформировать, превратить в музей, а наблюдения вести с телескопов, установленных в других регионах, дистанционно. На учёных уже наступают строители: директор обсерватории Назар Исханов дал согласие на строительство жилого комплекса «Планетоград» в 400 метрах от одного из работающих телескопов.
Но Пулковскую обсерваторию ценят за самые точные астрометрические данные, для которых важен не столько астроклимат, сколько стабильные многолетние наблюдения. Астрономы понимают, что жилой комплекс усилит «засветку» неба — и это помешает отслеживать направления движения небесных тел. На новом месте придётся начинать всё сначала.
Вернуть доступ к чилийскому небу у пулковских астрономов не получилось. И пока они постепенно лишаются и российского, на