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15:35 (мск), источник: ТАСС

Имена 10 выдающихся соотечественников предложили жители Чукотки для аэропорта Анадыря

ТАСС, 24 октября. Жители Чукотки предложили 10 имен выдающихся личностей, которые могут быть присвоены аэропорту Анадыря, сообщается в среду на сайте конкурса «Великие имена России».

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Источник: Великие имена России

В рамках проекта «Великие имена России» 45 российских аэропортов планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов. Решение, в честь кого назвать ту или иную воздушную гавань, будет приниматься по итогам голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен выступают местные общественные палаты.

«Предложенный список для голосования по аэропорту Анадырь включает 10 имен-претендентов. Это люди, которыми гордятся жители Чукотки», — говорится в сообщении.

В частности, в список вошли военный летчик, герой Великой Отечественной войны Тимофей Елков, писатель, автор знаменитого сборника рассказов «Чукотская сага» Юрий Рытхэу, русский и советский океанолог, исследователь Арктики Николай Евгенов, выросший в Анадыре космонавт, Герой России Павел Виноградов, лучший оленевод Чукотки, Герой социалистического труда Иван Аренто.

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Ранее сообщалось, что конкурс проходит в несколько этапов. Региональные общественные палаты в ходе первого этапа сформировали свои списки имен-претендентов. На следующем этапе — с 22 по 28 октября — формируется лонг- лист и начинается голосование. В ходе третьего этапа, намеченного на период с 29 октября по 7 ноября, посредством социологических опросов для каждого аэропорта будет определена тройка лидеров, финальное голосование пройдет с 8 ноября по 30 ноября. Общероссийский конкурс завершится 5 декабря, в этот день планируется подвести его итоги.

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно- историческое общество.

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