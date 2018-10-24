Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель изменила решение по газу из США
Почему может взорваться супервулкан
Идентичные близнецы исполнили детскую мечту и сменили пол
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
В сети восхищаются внешностью сына Анны Седоковой
Найденного в подъезде в Щелкове мальчика отдали в приемную семью
Содержимое закопанного сейфа керченского стрелка удивило СК - СМИ
Путин высмеял США перед посланцом Трампа
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Устаревшая или обновленная? Что будет с Медведевой в Канаде
Жена Трампа снова оказалась в нелепой ситуации из-за наряда
Орех, употребление которого защищает от старения
За что лишают прав: самые опасные нарушения ПДД
Самый популярный авто в мире: сюрприза не вышло
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки (фото)
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
15:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Саратов назвали самым пьющим городом России. Что не так?

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых пьющих городов России, лидером которого стал Саратов. Руководителей города такая статистика возмутила, а соцсети тем временем заполонили мемы и шутки на эту тему.

Наверх
Источник: AP 2018

Рейтинг составлен на основании соцопроса, проведенного в 25 городах России. Помимо Саратова, в тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийск и Пермь. Москва заняла лишь 16-е место, Петербург — 11-е.

Читайте также
Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?

Российские СМИ быстро подхватили тему, а саратовские власти говорят, что список не соответствует действительности.

Министерство экономического развития Саратовской области привело данные Росалкогольрегулирования, согласно которым в первом полугодии 2018 года потребление водки на душу совершеннолетнего населения в регионе составило 1,41 литра, а в среднем по Приволжскому федеральному округу — 3,16 литра.

Мэр Саратова Михаил Исаев в интервью местному порталу «Взгляд-инфо» заявил, что не знаком с рейтингом, но не согласен с ним.

Во-первых, я не читал это исследование, а во-вторых, я так не считаю. И агентства, которые какие-то замеры сами там придумывают, сами какие-то показатели закладывают…
Михаил Исаев
Мэр Саратова

Главный внештатный нарколог минздрава Саратовской области Александр Паращенко в разговоре с РБК назвал рейтинг абсурдным.

Читайте также
Завязать с алкоголем на месяц. Насколько восстановится здоровье?

«Работаю много-много лет, но я впервые такое увидел. Как можно по опросу судить о том, как и где пьют люди, это же просто парадоксально», — возмутился он.

Раскритиковал список и главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России Евгений Брюн. В беседе с РИА Новости он отметил, что самое высокое потребление алкоголя отмечается в северных регионах России — на Чукотке, в Магадане и на Камчатке.

«Связано очень часто с пришлым населением, которое там без присмотра со стороны жен, эти мужчины пьют больше. Облагораживающее действие женщин никто не отменял. Севера, холодно, молодые здоровые мужики, очень часто приезжают без семей, и они пьют», — объясняет эксперт.

В соцсетях «победу» Саратова в алкогольном рейтинге отметили большим количеством мемов и шутливых комментариев.

В ноябре 2017 года свой «рейтинг трезвости» опубликовала организация «Трезвая Россия». По данным этого списка, самым пьющим регионом является Магаданская область, а самым трезвым — Чеченская республика.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Гарантированный способ уничтожения США": реальность или выдумка?
"Сцена из Апокалипсиса": что случилось в римском метро перед матчем "Ром...
США исключили новые санкции против России в ближайшее время
Самое глупое ограбление: жадность сгубила доверчивых бандитов
Самозанятых освободят от уплаты первых 10 тысяч рублей налога
Как Россия потеряла самый лучший телескоп Солнечной системы
Глава МВД Италии назвал пострадавших в Риме «псевдоболельщиками»
Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Абсолютно новый КАМАЗ: первое официальное видео В Набережных Челнах до конца года соберут опытную партию первого российского премиум-грузовика, а в следующем — наладят серийное производство новинки
Кино
Перья и глаза: Ани Лорак снялась в образе Фредди Меркьюри К выходу на экраны байопика популярная певица перевоплотилась в Фредди Меркьюри
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Ховринскую больницу в Москве снесут к концу февраля
Горячие темы на «Детях»
Akella квартирный вопрос 193
Львица Страстная Я Мать или Где?! 165
Жить хорошо! Пряники с яблочным повидлом. 148
Ирина Красавина Смена облика)))) 148
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь