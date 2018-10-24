Саратов назвали самым пьющим городом России. Что не так?

Источник: AP 2018

Рейтинг составлен на основании соцопроса, проведенного в 25 городах России. Помимо Саратова, в тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийск и Пермь. Москва заняла лишь 16-е место, Петербург — 11-е.

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Российские СМИ быстро подхватили тему, а саратовские власти говорят, что список не соответствует действительности.

Министерство экономического развития Саратовской области привело данные Росалкогольрегулирования, согласно которым в первом полугодии 2018 года потребление водки на душу совершеннолетнего населения в регионе составило 1,41 литра, а в среднем по Приволжскому федеральному округу — 3,16 литра.

Мэр Саратова Михаил Исаев в интервью местному порталу «Взгляд-инфо» заявил, что не знаком с рейтингом, но не согласен с ним.

Во-первых, я не читал это исследование, а во-вторых, я так не считаю. И агентства, которые какие-то замеры сами там придумывают, сами какие-то показатели закладывают… Михаил Исаев Мэр Саратова

Главный внештатный нарколог минздрава Саратовской области Александр Паращенко в разговоре с РБК назвал рейтинг абсурдным.

«Работаю много-много лет, но я впервые такое увидел. Как можно по опросу судить о том, как и где пьют люди, это же просто парадоксально», — возмутился он.

Раскритиковал список и главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России Евгений Брюн. В беседе с РИА Новости он отметил, что самое высокое потребление алкоголя отмечается в северных регионах России — на Чукотке, в Магадане и на Камчатке.

«Связано очень часто с пришлым населением, которое там без присмотра со стороны жен, эти мужчины пьют больше. Облагораживающее действие женщин никто не отменял. Севера, холодно, молодые здоровые мужики, очень часто приезжают без семей, и они пьют», — объясняет эксперт.

В соцсетях «победу» Саратова в алкогольном рейтинге отметили большим количеством мемов и шутливых комментариев.

В ноябре 2017 года свой «рейтинг трезвости» опубликовала организация «Трезвая Россия». По данным этого списка, самым пьющим регионом является Магаданская область, а самым трезвым — Чеченская республика.