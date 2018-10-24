Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правоохранители раскрыли тайну закопанного сейфа убийцы из Керчи
За что лишают прав: самые опасные нарушения ПДД
Чем вы заболеете, если не наденете шапку: отвечает врач
Умер артист Юрий Григорьев
Как дизайнеры обустроили однушку с гардеробной (фото)
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Ирина Дубцова показала подросшего сына
Анастасия Волочкова похвасталась новым танцем 13-летней дочки
Содержимое закопанного сейфа керченского стрелка удивило СК - СМИ
Путин высмеял США перед посланцом Трампа
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Наряд жены Трампа вызвал негодование СМИ
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
7 секретов WhatsApp, которые надо знать
«До сих пор чувство возмущения»: Матвиенко на ответ Топилина
Умер артист Юрий Григорьев
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
15:39 (мск), источник: Mail Новости

Художница показала «инстаграмные» фото диснеевских принцесс

Как бы выглядели сказочные героини, если бы жили в наше время.

Наверх

Огромное количество художников по всему миру вдохновляются образами диснеевских принцесс, представляя их в образах реальных людей или героинь детективных романов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Киевская художница Дарья Артемьева тоже не удержалась от соблазна представить свое видение сказочных принцесс. Она не просто перенесла их в современный мир и наделила всеми атрибутами молодежной жизни, но и соединила рисунки с настоящими фотографиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге появилась замечательная серия иллюстраций, которые очень напоминают популярные фото из Instagram. Возможно, именно так бы и выглядели Ариэль, Белль или Золушка, живи они в 2018 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
США исключили новые санкции против России в ближайшее время
Самое глупое ограбление: жадность сгубила доверчивых бандитов
Самозанятых освободят от уплаты первых 10 тысяч рублей налога
Как Россия потеряла самый лучший телескоп Солнечной системы
Глава МВД Италии назвал пострадавших в Риме «псевдоболельщиками»
Саратов назвали самым пьющим городом России: что не так?
Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Абсолютно новый КАМАЗ: первое официальное видео В Набережных Челнах до конца года соберут опытную партию первого российского премиум-грузовика, а в следующем — наладят серийное производство новинки
Кино
Перья и глаза: Ани Лорак снялась в образе Фредди Меркьюри К выходу на экраны байопика популярная певица перевоплотилась в Фредди Меркьюри
Недвижимость
Почему умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Горячие темы на «Детях»
Akella квартирный вопрос 193
Львица Страстная Я Мать или Где?! 165
Жить хорошо! Пряники с яблочным повидлом. 148
Ирина Красавина Смена облика)))) 148
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь