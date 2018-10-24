Художница показала «инстаграмные» фото диснеевских принцесс
Как бы выглядели сказочные героини, если бы жили в наше время.
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Как бы выглядели сказочные героини, если бы жили в наше время.
Огромное количество художников по всему миру вдохновляются образами диснеевских принцесс, представляя их в образах реальных людей или героинь детективных романов.
Киевская художница Дарья Артемьева тоже не удержалась от соблазна представить свое видение сказочных принцесс. Она не просто перенесла их в современный мир и наделила всеми атрибутами молодежной жизни, но и соединила рисунки с настоящими фотографиями.
В итоге появилась замечательная серия иллюстраций, которые очень напоминают популярные фото из Instagram. Возможно, именно так бы и выглядели Ариэль, Белль или Золушка, живи они в 2018 году.