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16:26 (мск), источник: Esquire

Британская полиция разыскивает мужчину, укравшего ящик пива. Он как две капли похож на Росса из «Друзей»

Под постом полиции в Facebook пользователи упражняются в остроумии и обмениваются шутками из сериала.

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Полиция британского города Блэкпул опубликовала снимок с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, укравший ящик пива в ресторане. Подозреваемый как две капли воды похож на актера Дэвида Швиммера, известного по роли Росса Геллера в сериале «Друзья».

В комментариях под постом полиции пользователи стали шутить, что, возможно, Дэвид Швиммер и есть настоящий вор. Подобных комментариев было так много, что полиции пришлось отреагировать: «Спасибо вам за быстрые отклики. Мы тщательно изучили этот вопрос и можем подтвердить, что в момент совершения преступления Дэвид Швиммер находился в Америке. Мы очень сожалеем, но это так».

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В настоящий момент под постом полиции Блэкпула уже более 100 тысяч комментариев с отсылками на ситуации и цитаты из популярного телешоу. Приводим самые смешные шутки, но заранее предупреждаем, что некоторые из них поймут только настоящие фанаты «Друзей»:

«Тебе и не сказали, что будет жизнь такой / Работа — мрак, и личной жизни никакой. / И твой бюджет давно романс поет. / И это явно не твой день, не месяц и даже не год, но…»
(цитата из заглавной песни саундтрека «Друзей» I'll Be There For You группы The Rembrandts).

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«Отстаньте от него. Он вырос с Моникой. Если ты не ешь быстро — ты не ешь вообще».
(Моника Геллер — сестра Росса, которая в детстве страдала от ожирения).

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«Это не Росс! Это Расс! Он хочет набросить тень на Росса, чтобы вернуть Рейчел!».
(в одной из серий Рейчел начинает встречаться с дантистом Рассом, очень сильно похожим на Росса).

«Я собирался прочитать рапорт, но он написан на 18 страницах! С ОБЕИХ СТОРОН! Он накатан в таком объеме, что я УСНУЛ!».
(отсылка к сцене, в которой Росс засыпает за чтением письма от Рейчел).

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«Он просто пошел за припасами для Гэндальфа, он в городе».
(в «Друзьях» у Росса и Чендлера был друг с прозвищем Гэндальф, который слыл волшебником за умение устраивать самые веселые вечеринки).

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«Известно, что подозреваемый обучался карате, а также верит, что освоил искусство Унаги — состояние полного осознания».
(отсылка к одной из самых известных сцен, в которой Росс объясняет Рейчел и Фиби, что освоил мастерство Унаги).

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