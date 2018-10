Британская полиция разыскивает мужчину, укравшего ящик пива. Он как две капли похож на Росса из «Друзей»

«Тебе и не сказали, что будет жизнь такой / Работа — мрак, и личной жизни никакой. / И твой бюджет давно романс поет. / И это явно не твой день, не месяц и даже не год, но…»

(цитата из заглавной песни саундтрека «Друзей» I'll Be There For You группы The Rembrandts).