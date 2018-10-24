Как работает приют для слонят (фото, видео)
Малышей лечат, кормят и адаптируют к дикой жизни.
Малышей лечат, кормят и адаптируют к дикой жизни.
На севере Кении уже два года работает уникальный приют «Ретети», в котором спасают и выхаживают осиротевших слонят.
Он был основан в 2016 году местными жителями из народа самбуру при поддержке Международной организации по охране природы, государственных природозащитных и международных благотворительных организаций.
Слонята в Африке страдают от засухи, браконьеров, болезней и нередко падают в колодцы. Еще несколько лет назад, видя слоненка, который не может выбраться из реки, воины самбуру вытащили бы его на берег, чтобы он не загрязнял воду, и бросили умирать. Сейчас они отправляют сообщение в «Ретети», сотрудники которого забирают малыша и оказывают ему помощь.
Слонят лечат, кормят и адаптируют к дикой жизни, а затем возвращают в их стада. Ежегодно здесь спасают от 5 до 10 слонят.
Слоновий заповедник дал работу местным жителям, а само движение по спасению слонов, частью которого является «Ретети», помогло снизить долю незаконно убитых животных на 52% по сравнению с 2012 годом.
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