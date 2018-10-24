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19:58 (мск), источник: RNS

Около 70% всех фальсифицированных продуктов используется в общепите бюджетных учреждений

Около 70% всех фальсифицированных продуктов находится в сфере питания государственных бюджетных учреждений — в школах, больницах, детских садах, заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев в ходе пресс-конференции «Не детское питание: Кто покрывает молочный фальсификат?».

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«Если мы посмотрим общее количество фальсификата, которое вообще существует у нас, то около 70% фальсификата находятся в системе государственных бюджетных учреждений по ряду причин: по причине действующего законодательства, ну и нежелания контролирующих органов каким-то образом решить эту проблему», — сказал он.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос об ужесточении ответственности за несоблюдение технических регламентов к пищевой продукции. По его словам, «на сегодняшний момент данный вопрос не решен».

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Ранее Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проверило молочную продукцию, которая поступала в государственные бюджетные учреждения (больницы, детские сады, интернаты) региона.

Исследование показало, что фальсифицированными оказались все образцы цельного и сгущенного молока, 82% проб сливочного масла, 67% сыра и 50% творога. В ведомстве отметили, что такая продукция признается некачественной и небезопасной для потребления.

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